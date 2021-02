FORECLOSED, le jeu d’action à l’histoire riche dans un monde cyberpunk minimaliste arrive cet été !

Manchester, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 25 février 2021 : Merge Games et Just For Games sont heureux d’annoncer l’arrivée de FORECLOSED sur toutes les plateformes de jeu actuelles. Just for Games distribuera en France les versions physique de FORECLOSED pour Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X.

FORECLOSED sera l’une des premières sorties de Merge Games sur PS5 et Xbox Series X, affichant des magnifiques graphismes en 4K à 60 images par seconde. FORECLOSED tirera également partie des avantages de la manette DualSense de la PS5 ! (Plus d’information à ce sujet bientôt)