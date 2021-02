8 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

On, commence avec un jeu qui vient de sortir, The Lost Cube est disponible depuis le 25 février pour 9€99.

The Lost Cube est un jeu de plateforme difficile qui puise son inspiration dans des titres classiques. L’histoire se déroule dans une petite ville quelque part niché dans le nord de l’Europe. Chaque jour, un air spécial est sur une prospérité sur la terre par une guitare magique. The Lost Cube perdu testera votre patience pendant que vous battre 60 niveaux fabriqués à la main. Chaque station a son propre thème et les ennemis qui se sont avérés être un défi attrayant et unique. Vous aurez besoin d’une grande quantité de concentration et un peu de chance pour éviter les attaques ennemies et récupérer votre village de son état lamentable. L’expérience d’un changement de rythme et de vous mettre à l’épreuve dans le style de jeu sans fin. médiators collectons, essayez de ne pas mourir trop et finir les niveaux le plus rapidement possible. Vous perdre dans le bruit ambiant d’un monde silencieux que vous faites face à une variété d’environnements dynamiques. effets sonores envoûtants et de mélodies de guitare magnifiques.

NoReload Heroes Enhanced Edition sortira le 11 mars.

Des personnages trop mignons? Y a! Des armes improvisées? Y a! Une loutre vêtue d’une combinaison requin en mousse? Euh… Y a? Rejoignez Charlie et son équipe de mammifères marins singuliers qui sautent, flottent et s’élancent d’un bout à l’autre de ce jeu de plateformes casse-tête en apesanteur! Space Otter Charlie sortira sur Nintendo Switch le 18 mars.

L’humanité ayant quitté les lieux, c’est aux loutres qu’incombe la mission de sauver le monde animal d’une Terre inhospitalière. Rejoignez Charlie et son équipe de créatures singulières dans leur recherche d’une nouvelle planète où élire domicile. Explorez des stations spatiales abandonnées, affrontez des robots déjantés, découvrez des blagues loutrageusement douteuses tandis que vous sautez, flottez et volez d’un bout à l’autre d’une douzaine de niveaux bien poilants. Le système d’apesanteur donne un nouveau tournant au style classique de plateformes à puzzles. Tout ce qui n’est pas arrimé flotte librement, créant ainsi une pléthore de nouveaux casse-tête et situations embarrassantes. Au cours de votre aventure, vous trouverez des plans pour fabriquer toutes sortes d’équipements, des jetpacks aux pistolaser ; et même une combinaison requin en mousse ?! Tout cela vous servira à progresser dans votre quête pour, un jour ou loutre, pouvoir de nouveau vivre au poil !

Aspects :

Plates-formes en apesanteur : retournez-vous les méninges tout en sautant, flottant, et vous élançant d’un bout à l’autre de niveaux à effets physiques.

Des équipements et améliorations au poil : fabriquez votre matériel et déverrouillez de nouveaux talents de loutre spatiale grâce aux composants que vous trouverez sur votre chemin. Dégainez votre Rayon réflecteur pour faire ricocher vos tirs derrière un coin, ou semez la destruction en glissant à travers vos ennemis grâce au Toboggan électrique. Du jetpack au lance-missiles, Charlie dispose des joujoux les plus fous.

Des combinaisons spatiales délirantes : eh oui, même une loutre doit porter une combinaison pour survivre dans le vide mortel de l’espace, mais elle a quand même le droit d’avoir la classe (et d’être trop mignonne) ! Les plans de nouvelles combinaisons sont cachés dans les niveaux du jeu. Chacune arbore son propre style rigoloutre, ainsi qu’une arme unique et puissante ! Ça vous dirait de voir une loutre porter une combinaison requin ? Charlie a ce qu’il vous faut.

Mode multijoueur rempli d’action : vous voulez plus de castagne ? Affrontez vos amis dans des arènes folles pour 4 joueurs. Luttez pour contrôler les vivres dans le mode Ainsoursint-il, ou foncez-vous dans les poils avec le mode deathmatch Fureurs à fourrure.

Devenez loutrologue ; combien y a-t-il au juste de poils par centimètre carré de fourrure chez les loutres de mer ? Épatez vos amis avec ces connaissances, et plus encore, tandis que vous découvrez tout plein d’informations marrantes sur les loutres de mer cachées tout au long du jeu.

Rigolo pour tous : rempli d’action, de puzzles, et d’une bonne dose de mignon, Space Otter Charlie est pensé pour le plaisir des petits et grands.

Into A Dream sortira le 4 mars pour 11€59.

Dans Into A Dream, vous vous réveillez dans un lieu mystérieux dépourvu de tous vos souvenirs et tombez sur un enregistrement qui vous est adressé. En l’écoutant, vous réalisez que votre esprit a été lié aux rêves d’un Luke Williams, un homme diagnostiqué avec une dépression sévère. Tu es le dernier espoir de Luke et tu dois l’empêcher de … s’évanouir. En plongeant profondément dans les rêves de Luke, où les souvenirs et les symboles sont mélangés, vous êtes censé révéler les événements et les actions qui ont conduit Luke dans ses ténèbres. Vous rencontrerez sa famille proche et ses amis et devrez trouver des moyens de le tromper pour qu’il vous laisse accéder à ses rêves les plus sombres et dévoiler le voyage émotionnel, puissant et déchirant de sa vie. La vie de Luke est entre vos mains. Vous devez l’aider à faire le premier pas vers la guérison; pour lui faire voir que sa vie compte … Tu es son dernier espoir.

Wind Peaks sortira sur Nintendo Switch le 3 mars pour $14.99.

A Glider’s Journey sortira sur Nintendo Switch le 1er mars au prix de 8.90€.

A Glider’s Journey est un jeu d’exploration aérienne situé dans univers low-poly, coloré et relaxant; tout en éprouvant vos compétences de pilotage jusqu’à la toute fin de chaque niveau. Les commandes simples (un joystick, pas d’accélérateur, ni de gouvernail) le rendent très facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser, grâce au modèle de vol basé sur une simulation physique poussée.

Maiden & Spell arrivera sur l’eShop Nintendo Switch!

Cyanide & Happiness – Freakpocalypse sortira sur le 11 mars pour $19.99.