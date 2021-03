La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l'eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion – $19.99 (prix de base: $39.99)

Ageless – $7.49 (prix de base: $14.99)

Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base: $19.99)

Aggelos – $4.99 (prix de base: $14.99)

Ancestors Legacy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Aqua Kitty UDX – $2.69 (prix de base: $8.99)

Astebreed – $5.99 (prix de base: $19.99)

Atomicrops – $8.99 (prix de base: $14.99)

Away: Journey to the Unexpected – $4.24 (prix de base: $16.99)

Beat Cop – $2.99 (prix de base: $14.99)

BioShock 2 Remastered – $9.99 (prix de base: $19.99)

BioShock: The Collection – $24.99 (prix de base: $49.99)

BioShock Infinite: The Complete Edition – $9.99 (prix de base: $19.99)

BioShock Remastered – $9.99 (prix de base: $19.99)

Black The Fall – $4.49 (prix de base: $14.99)

Blasphemous – $12.49 (prix de base: $24.99)

Bleed Complete Bundle – $4.19 (prix de base: $27.99)

Borderlands: Game of the Year Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

Borderlands: The Handsome Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Borderlands Legendary Collection – $24.99 (prix de base: $49.99)

Boreal Blade – $3.19 (prix de base: $3.99)

Bridge Constructor Portal – $5.99 (prix de base: $14.99)

Cat Quest II – $8.99 (prix de base: $14.99)

Cattails – $1.99 (prix de base: $14.99)

Children of Morta – $10.99 (prix de base: $21.99)

Civilization VI – $19.79 (prix de base: $59.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled – $19.99 (prix de base: $39.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled Nitros Oxide Edition – $29.99 (prix de base: $59.99)

Crown Trick – $14.99 (prix de base: $19.99)

Crysis Remastered – $17.99 (prix de base: $29.99)

Cytus Alpha – $29.99 (prix de base: $49.99)

Death Ray Manta SE – $2.00 (prix de base: $10.00)

Deemo – $14.99 (prix de base: $29.99)

Deponia – $3.99 (prix de base: $39.99)

Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base: $59.99)

Disgaea 1 Complete – $19.99 (prix de base: $49.99)

Disgaea 4 Complete+ – $29.99 (prix de base: $49.99)

Disgaea 5 Complete – $19.99 (prix de base: $39.99)

Doom (1993) – $2.49 (prix de base: $4.99)

Doom – $29.99 (prix de base: $59.99)

Doom 3 – $4.99 (prix de base: $9.99)

Doom 64 – $2.49 (prix de base: $4.99)

Doom II (Classic) – $2.49 (prix de base: $4.99)

Evergate – $7.49 (prix de base: $9.99)

Fallen Legion: Rise to Glory – $9.99 (prix de base: $39.99)

Felix The Reaper – $2.49 (prix de base: $24.99)

Figment – $2.99 (prix de base: $19.99)

Flood of Light – $2.49 (prix de base: $4.99)

Fuser – $39.99 (prix de base: $59.99)

Fuser VIP Edition – $79.99 (prix de base: $9.99)

Gear.Club Unlimited 2 – $9.99 (prix de base: $39.99)

Ghostbusters: The Video Game Remastered – $17.99 (prix de base: $29.99)

Giana Sisters: Twisted Dreams – Owltimate Edition – $4.99 (prix de base: $29.99)

Going Under – $13.39 (prix de base: $19.99)

Golf With Your Friends – $11.99 (prix de base: $19.99)

Grindstone – $15.99 (prix de base: $19.99)

Grip – $7.99 (prix de base: $39.99)

Hexagroove: Tactical DJ – $20.99 (prix de base: $29.99)

Hover – $7.49 (prix de base: $24.99)

Human: Fall Flat – $7.49 (prix de base: $14.99)

Hyper Jam – $4.49 (prix de base: $14.99)

Hypnospace Outlaw – $11.99 (prix de base: $19.99)

ibb & obb – $4.49 (prix de base: $14.99)

Iconoclasts – $6.79 (prix de base: $19.99)

Implosion – $5.99 (prix de base: $11.99)

Inversus Deluxe – $2.09 (prix de base: $14.99)

Iro Hero – $3.89 (prix de base: $12.99)

Jurassic World Evolution: Complete Edition – $35.99 (prix de base: $59.99)

Kemono Heroes – $8.99 (prix de base: $14.99)

Kero Blaster – $3.99 (prix de base: $9.99)

Kid Tripp – $1.99 (prix de base: $3.99)

L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

La-Mualana – $8.99 (prix de base: $14.99)

La-Mulana 2 – $14.99 (prix de base: $24.99)

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – $19.99 (prix de base: $49.99)

Lair of the Clockwork God – $6.99 (prix de base: $19.99)

Langrisser I & II – $29.99 (prix de base: $49.99)

Lanota – $7.49 9was $14.99)

Legend of Kay Anniversary – $11.99 (prix de base: $29.99)

Letter Quest Remastered – $2.99 (prix de base: $11.99)

Lost in Harmony – $2.09 (prix de base: $6.99)

Lumo – $1.99 (prix de base: $19.95)

Membrane – $1.99 (prix de base: $9.99)

Metro 2033 Redux – $9.99 (prix de base: $24.99)

Metro: Last Light Redux – $9.99 (prix de base: $24.99)

Moero Crystal H – $31.99 (prix de base: $39.99)

Monster Prom: XXL – $6.39 (prix de base: $15.99)

Monster Sancutary – $14.99 (prix de base: $19.99)

Moonlighter – $7.49 (prix de base: $24.99)

Mortal Kombat 11 – $14.99 (prix de base: $49.99)

Moto Rush GT – $1.99 (prix de base: $14.99)

Moving Out – $14.99 (prix de base: $24.99)

My Time at Portia – $7.49 (prix de base: $29.99)

NBA 2K21 – $19.79 (prix de base: $59.99)

NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

Nefarious – $3.74 (prix de base: $14.99)

Nekopara Vol. 1 – $7.49 (prix de base: $14.99)

Nekopara Vol. 2 – $7.49 (prix de base: $14.99)

Nekopara Vol. 3 – $7.49 (prix de base: $14.99)

Nekopara Vol. 4 – $11.99 (prix de base: $14.99)

Neon Abyss – $14.99 (prix de base: $19.99)

Nexomon Extinction – $14.99 (prix de base: $19.99)

Nine Parchments – $4.99 (prix de base: $19.99)

Odallus: The Dark Call – $3.59 (prix de base: $11.99)

One Line Coloring – $3.49 (prix de base: $6.99)

Oniken: Unstoppable Edition – $2.99 (prix de base: $9.99)

Paratopic – $2.74 (prix de base: $5.49)

PGA Tour 2K21 – $29.99 (prix de base: $59.99)

PixelJunk Eden 2 – $11.99 (prix de base: $14.99)

Postal Redux – $5.99 (prix de base: $9.99)

Prinny 2: Drawn of Operation Panties, Dood! – $14.99 (prix de base: $19.99)

Prinny: Can I Really Be the Hero? – $14.99 (prix de base: $19.99)

Psikyo Shooting Stars Alpha – $23.99 (prix de base: $39.99)

Psikyo Shooting Stars Bravo – $23.99 (prix de base: $39.99)

Puyo Puyo Tetris 2 – $29.99 (prix de base: $39.99)

Rad Rodgers Radical Edition – $4.99 (prix de base: $29.99)

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – $10.49 (prix de base: $29.99)

Rise: Race the Future – $10.71 (prix de base: $16.49)

Roki – $11.99 (prix de base: $19.99)

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition – $20.99 (prix de base: $29.99)

RPG Maker MV – $34.99 (prix de base: $49.99)

Saints Row; The Third – The Full Package – $17.99 (prix de base: $39.99)

Saints Row IV: Re-Elected – $17.99 (prix de base: $39.99)

Sky Rogue – $9.99 (prix de base: $19.99)

Slain: Back From Hell – $4.99 (prix de base: $19.99)

SNK 40th Anniversary Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Sphinx and the Cursed Mummy – $14.99 (prix de base: $29.99)

Splasher – $3.74 (prix de base: $14.99)

Spyro Reignited Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Star Renegades – $17.49 (prix de base: $24.99)

SteamWorld Dig – $2.49 (prix de base: $9.99)

SteamWorld Dig 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

SteamWorld Heist: Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $29.99 (prix de base: $39.99)

Summer in Mara – $12.49 (prix de base: $24.99)

Super Blood Hockey – $7.49 (prix de base: $14.99)

Superbrothers: Sword & Sworcery EP – $2.99 (prix de base: $9.99)

The Alliance Alive HD Remastered – $24.99 (prix de base: $49.99)

The Caligula Effect: Overdose – $19.99 (prix de base: $49.99)

The Escapists 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

The Escapists: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Forbidden Arts – $4.94 9was $14.99)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – $35.99 (prix de base: $59.99)

The Liar Princess and the Blind Prince – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Long Dark – $23.44 (prix de base: $34.99)

The Long Reach – $4.49 (prix de base: $14.99)

The Lost Child – $14.99 (prix de base: $49.99)

The Next Penelope – $1.99 (prix de base: $12.99)

The Outer Worlds – $29.99 (prix de base: $59.99)

The Survivalists – $18.74 (prix de base: $24.99)

The Witcher 3: Wild Hunt – $23.99 (prix de base: $39.99)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – $35.99 (prix de base: $59.99)

This is the Police – $11.99 (prix de base: $29.99)

This is the Police 2 – $11.99 (prix de base: $29.99)

This War of Mine: Complete Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Thronebreaker: The Witcher Tales – $9.99 (prix de base: $19.99)

Titan Quest – $19.99 (prix de base: $39.99)

Touhou Genso Wanderer Reloaded – $19.99 (prix de base: $49.99)

Transformers: Battlegrounds – $27.99 (prix de base: $39.99)

Tricky Towers – $8.99 (prix de base: $14.99)

Trine 2: Complete Story – $4.24 (prix de base: $16.99)

Trine 3: The Artifacts of Power – $4.99 (prix de base: $19.99)

Trine Enchanted Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

Tumblestone – $1.99 (prix de base: $14.99)

Unrailed! – $9.99 (prix de base: $19.99)

Valfaris – $11.24 (prix de base: $24.99)

Vaporum – $9.99 (prix de base: $24.99)

Voez – $12.50 (prix de base: $25.00)

void tRrLM(); //Void Terrarium – $14.99 (prix de base: $24.99)

Wolfenstein: Youngblood – $14.99 (prix de base: $29.99)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – $19.99 (prix de base: $39.99)

Worms W.M.D – $7.49 (prix de base: $29.99)

Wrestling Empire – $14.99 (prix de base: $19.99)

WWE 2K Battlegrounds – $19.99 (prix de base: $39.99)

XCOM 2 Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

Yesterday Origins – $2.98 (prix de base: $14.90)

Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base: $19.99)

Yomawari: The Long Night Collection – $14.99 (prix de base: $39.99)

Yooka-Laylee – $9.99 (prix de base: $39.99)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $7.49 (prix de base: $29.99)

Ys VIII – $23.99 (prix de base: $59.99)

YumeNikki: Dream Diary – $9.99 (prix de base: $19.99)

Zoids Wild: Blast Unleashed – $27.99 (prix de base: $39.99)