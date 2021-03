Une version physique pour Tormented Souls !

Tormented Souls, le titre se voulant comme un héritier de Survival Horror comme Resident Evil et Silent Hill arrive en version physique sur Nintendo Switch ! (Alors qu’il a été annulé sur PS4 et Xbox One au profit de la PS5 et des Xbox Series).

Une bonne nouvelle donc, pour les possesseurs de Nintendo Switch, le titre s’annonçant prometteur… Vous pouvez précommander le jeu qui inclut en bonus une pièce Soleil Lune (sans doute référence à une énigme du jeu) via ce lien :

Tormented Souls Limited Edition (Nintendo Switch) – FUNSTOCK EXCLUSIVE

Il vous en coutera près de 44 euros (avec les frais de port), ce qui semble raisonnable… En tout cas, nous sommes quelques-uns à attendre le titre ici !

Pour rappel :

Le jeu vous propose d’incarner Caroline Walker. Alors qu’elle enquêtait sur la disparation de deux petites filles jumelles, la jeune femme se retrouve nue dans une baignoire, reliée à tout un tas d’appareils médicaux… Elle devra se battre pour survivre dans ce mystérieux manoir abandonnée transformé en hôpital…

Il ne faut pas se fier aux apparences à Winterlake. Il faudra faire preuve de logique en associant des objets pour résoudre des énigmes et user de tous les moyens possibles pour découvrir les secrets que renferment le manoir et ses sous-sols. Les miroirs font office de portail vers des lieux différents à des époques différentes. Rien ne doit être laissé au hasard, si vous voulez comprendre comment manipuler la réalité et espérer vous échapper.

Le manoir semble abandonné, mais plus vous vous enfoncerez dans les profondeurs du manoir, plus vous vous enfoncerez dans l’horreur. Les forces du mal et des créatures effrayantes feront tout pour vous empêcher de découvrir les secrets du manoir. Soyez sur vos gardez et utilisez tout ce que vous trouverez pour affronter les horreurs de Winterlake.

Proposant un gameplay « à l’ancienne » avec des caméras fixes, mais aussi mobiles (rappelant un peu l’excellent Resident Evil : Code Veronica) Les développeurs indiquent également qu’il y aura des énigmes à résoudre, dans l’esprit des jeux dont le titre s’inspire. On notera également que notre héroïne pourra « rendre les coups », sans jouer à cache-cache avec les monstres (même si on se doute que les munitions seront certainement limitées). Autre détail amusant, votre personnage pourra enregistrer sa progression sur des magnétophones (petit clin d’œil aux machines à écrire et aux blocs-notes…)

D’après les précommandes, le titre est prévu pour le 3ème trimestre de cette année (la date du 13 Août a été évoquée).

En attendant, on vous laisse revoir la bande annonce du titre ainsi quelques vidéos de Gameplay !