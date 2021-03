10 nouveaux jeux annoncés (ou datés) sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec What Comes After, du créateur de Coffee Talk, en collaboration avec Rolling Glory Jam, le créateur de Rage in Peace.

Le jeu arrivera sur la boutique en ligne de la console hybride le 1er avril.

What Comes After est une expérience, une histoire réconfortante et une lettre d’amour à tous ceux d’entre vous qui pensent être un fardeau pour les autres. Help Vivi se retrouve à travers le voyage qui l’emmène là où les gens vont après leur mort, à ce qui vient après. Prenez le train rempli de l’âme des gens, des animaux et des plantes qui sont en route pour quitter ce monde, et parlez avec eux pour en savoir plus sur l’amour, les regrets, la vie et la mort qui nous hantent chaque jour jusqu’à ce que notre heure soit venue. Le tout présenté de façon ludique avec un soupçon de comédie et de philosophie.

Laid-Back Camp -Virtual- Lake Motosu sortira demain en occident sur l’eShop de la Nintendo Switch pour $20.85. Le jeuproposera des textes en japonais, anglais, chinois (traditionnel et simplifié), coréen et français.

Laid-Back Camp (Au Grand Air) débarque en 3D! Incarne Nadeshiko et pars avec Rin pour une session camping relaxante au bord du Lac Motosu. C’est l’occasion de prendre plein de photos et déguster de bons petits plats ! Rejoins Nadeshiko, Rin et la bande d’Au Grand Air pour une aventure unique tout en 3D ! Des situations variées et de nombreuses découvertes t’attendent dans ce jeu entièrement doublé. Chaque escapade a la durée d’un épisode d’anime, et procure une immersion totale !

Le nouveau FMV I Saw Black Clouds sortira le 30 mars sur Nintendo Switch.

I Saw Black Clouds est un thriller psychologique interactif doté d’éléments surnaturels et d’histoires à embranchements multiples. Kristina retourne dans sa ville natale à la recherche de réponses suite au suicide d’une de ses amies, et découvre toute une série de sombres secrets entourant la mort de cette dernière, qui mettent Kristina et ses proches en danger. La vérité s’avère bien plus complexe qu’elle n’aurait pu l’imaginer. Victime d’un traumatisme, Kristina s’efforce d’accepter ce qu’il s’est passé et de surmonter les sentiments qu’elle a refoulé à ce sujet. Pour empirer les choses, elle s’est construite des versions imaginées de cet événement fatidique et doit démêler le vrai du faux. De retour dans sa ville natale pour assister à un enterrement, elle retrouve sa meilleure amie Charlotte (Rachel Jackson), et embarque pour une aventure pleine de suspense où elle se découvrira elle-même. La façon dont vous interagirez avec les personnages dans le jeu ainsi que les choix que vous ferez affecteront vos découvertes, votre aventure, ainsi que son dénouement.

Estranged: The Departure sort demain pour 4€99.

Faites l’expérience de ce que l’île vous réserve à mesure que vous découvrez la secrète Arque Corporation, qui s’enfonce toujours plus profondément dans ses opérations dangereuses et aléatoires.

Vivez cette aventure unique à la première personne.

Immergez-vous dans la richesse de la narration et dans des personnages uniques.

Interagissez avec objets, ordinateurs et journaux audio afin de créer une narration autour de l’environnement.

Protégez-vous avec armes à feu et de mêlée avec de familiers combats de tirs.

Ce jeu a été développé par une seule personne sur son temps libre pendant six ans avec l’aide d’une communauté de traducteurs et de testeurs. Il s’agit d’une suite autonome de “Estranged: Act I” qui suivait l’aventure de notre héros dans sa quête d’un chemin pour rentrer chez lui.

Clea 2 arrivera le 25 mars prochain.

Clea 2 est la suite de l’aventure horrifique de survie sans jumpscares, mettant davantage en avant la technicité du gameplay, sortie en 2019. Quatre ans se sont écoulées depuis la tragédie du Manoir Whitlock. Florine, une ancienne domestique, est déterminée à ressusciter la personne qui représente tout pour elle. Pour y parvenir, elle doit voyager au-delà de la troisième dimension et dans les royaumes de l’au-delà. Les horreurs de l’autre monde l’attendent, mais Florine est déterminée à poursuivre sa mission. Après tout, c’est sa dernière chance de se racheter.

Horreur et talent :

Vos poursuivants parcourent les lieux en temps réel, à l’écoute du moindre sons pour vous retrouver. Déjouez vos ennemis et partez à la découverte des énigmes disséminées dans de multiples dimensions.

Pas de Jumpscares :

Clea 1 était une expérience sans Jumpscares, et la tradition se poursuit ici dans cette suite.

Rejouabilité :

Des costumes/galeries/modes de difficulté à débloquer, des fins multiples et même une fonction Arcade. Autant de raisons pour Florine de revisiter son périple.

Entièrement Doublé :

Chaque cinématique est pleinement doublée. Profitez des voix de l’équipe de doublage pour vous plonger plus intensément que jamais dans l’histoire de Clea

Success a annoncé qu’ils allaient lancer le jeu de simulation de hamsters de compagnie, Djungarian Story, sur Nintendo Switch. Le jeu sera lancé le 20 mai 2021 au Japon, et il comprend des options linguistiques en anglais, japonais et chinois (traditionnel et simplifié). Il y aura une version physique au prix de 2 500 yens, qui comprend un code de téléchargement pour le jeu complet, le contenu téléchargeable “Sukeroku Pack”, le bonus d’objet numérique exclusif à l’édition physique “Pink Bear”, l’artisanat en papier original “Djungarian Hamster’s House” et un ensemble d’autocollants spéciaux. L’édition eshop coûtera 1 000 yens, et le DLC “Sukeroku Pack” sera vendu au prix de 500 yens.

FuRyu sortira Fishing Fighters au Japon avant la fin du mois, c’est ce que révèle le numéro de cette semaine du Weekly Famitsu. Le jeu peut actuellement être précommandé à un prix réduit de 1 760 yens, et sera ensuite disponible au prix de 2 200 yens.

Forgotten Memories: Alternate Realities est annoncé sur Nintendo Switch.

Dreaming Sarah sortira le 5 mars sur Nintendo Switch via l’eShop.

Dreaming Sarah est un jeu de plates-formes sur fond d’aventure surnaturelle combinant des énigmes, un environnement stimulant, des personnages incroyablement variés et, bien sûr, une jeune fille appelée Sarah. À la suite d’un accident, Sarah se retrouve plongée dans le coma et il vous incombe de la réveiller en explorant l’univers de ses rêves.

‘THE LEGEND OF KAGE est un jeu d’action sorti par TAITO en 1985. Les joueurs incarnent un jeune ninja Iga prénommé Kage qui a pour mission de sauver la princesse Kiri des griffes des méchants. Pour ce titre, 2 versions du jeu sont disponibles, utilisant chacune une puce audio distincte, la MSM5232 et la YM2203 (source audio FM). La série “Arcade Archives” a fidèlement reproduit de nombreux chefs-d’œuvre classiques du jeu d’arcade. Les joueurs peuvent modifier divers paramètres de jeu, comme le niveau de difficulté, et reproduire l’ambiance graphique des jeux d’arcade de l’époque. Les joueurs du monde entier peuvent également rivaliser via leurs meilleurs scores. À vous de profiter du chef-d’œuvre de référence pour toute une génération de jeux vidéo. Ce jeu utilise la ROM japonaise pour la partie principale du jeu. Le menu et le manuel des options sont disponibles en japonais, anglais, français, allemand, italien et espagnol.