Le FPS Counter Recon: The First Mission arrive sur Nintendo Switch demain !

Le jeu arrive sur l’eShop pour 16,99 €.

L’ère de la guerre froide s’est terminée en 1994, et il semblait que l’ère de la paix était enfin arrivée. Cependant, à partir de 2000 environ, y compris les conflits avec les groupes armés et les groupes terroristes, Des forces terroristes armées non gouvernementales de diverses échelles de groupe ont commencé à émerger. En 2030, l’organisation la plus systématique à ce jour, l’ISS, un groupe armé non gouvernemental, Intégrer tous les groupes armés du monde, Vous serez aux commandes de diverses suprématie. Et cela devient l’existence la plus menaçante au monde.À un moment donné, lorsque des insurgés non gouvernementaux ont été intégrés à l’ISS Une énorme source d’énergie qui changera l’avenir de l’humanité a été découverte Les Nations Unies et la NASA ont envoyé conjointement et secrètement une équipe de recherche pour enquêter sur cette entité. Sachant que cette énorme source d’énergie représenterait beaucoup d’argent, ISS a terrorisé une immense ville pour l’occuper, Cela conduit à occuper plusieurs villes. Et un jour, à commencer par le mystérieux crash d’avion, l’échec de la communication, les maladies infectieuses, la mort due à une forme de vie mystérieuse, etc … Des incidents inexpliqués ont commencé à se produire dans le monde entier. Une attaque aveugle par une entité non identifiée panique instantanément certaines villes.Sachant qu’elle est liée à la source d’énergie récemment découverte, l’ONU doit résoudre la situation. Une unité spéciale (Counter Recon) a été formée en rassemblant du personnel talentueux du monde entier. Ils ont sauvé des chercheurs détenus dans chaque ville, Entrez l’opération d’attaque de l’installation énergétique occupée par l’ISS.