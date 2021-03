La bande-annonce scénaristique de Kaze and the Wild Masks montre que le jeu de plateforme 2D est prêt à l’action

Alors que le compte à rebours jusqu’à sa sortie a débuté, une toute nouvelle bande-annonce a été publiée aujourd’hui

Rotterdam, Pays-Bas, le 4 mars 2021 – Alors que le jeu de plateforme s’inspirant des classiques des années 90, Kaze and the Wild Masks, approche de sa sortie numérique le 26 mars, SOEDESCO® a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce scénaristique aujourd’hui même. La bande-annonce présente de nombreux éléments du gameplay, un style artistique 16 bits riche ainsi qu’une musique inspirée des chansons des années 90. Kaze and the Wild Masks sera disponible en édition numérique sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One, Steam et Stadia™. La sortie de l’édition physique est prévue le 25 mai sur Nintendo Switch, PS4™ et Xbox One.

À propos de Kaze and the Wild Masks

Dans Kaze and the Wild Masks, vous traversez les Îles de cristal dans un style classique des années 90. Incarnez Kaze et sauvez son ami Hogo d’une malédiction qui répand le chaos à travers les îles. Affrontez des légumes enragés en invoquant les pouvoirs des masques sauvages. Bondissez férocement comme un tigre, envolez-vous dans le ciel comme un aigle, sprintez furieusement comme un lézard et dominez la mer comme un requin.

Caractéristiques