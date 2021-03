Pyra/Mythra arrive demain dans Smash Bros Nintendo Switch, avec Arthur et Montser Hunter

L’Aegis de Xenoblade Chronicles 2 et ses personnalités de feu et de lumière sont le nouvel ajout du Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate.

4 mars 2021 – À partir du vendredi 5 mars, Pyra/Mythra de Xenoblade Chronicles 2 rejoindra officiellement le casting de Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch. Cette nouvelle venue fait partie du set de combattant additionnel 9 qui inclut un nouveau stage ainsi qu’une sélection de musiques tirées de Xenoblade Chronicles 2. Au cours d’une présentation vidéo, le directeur de la série Super Smash Bros. Masahiro Sakurai a montré l’éventail de techniques de cette nouvelle combattante ainsi que le nouveau stage qui l’accompagne : Mer de nuages d’Alrest. Pour voir la vidéo dans son intégralité, rendez-vous sur https://www.smashbros.com

Le set de combattant 9 est compris dans le Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate disponible sur le Nintendo eShop au prix de 29,99 € et qui inclut Min Min du jeu ARMS, Steve et Alex de Minecraft, Séphiroth de la série FINAL FANTASY VII et deux autres combattants encore non révélés. Le set de combattant 9 est également disponible individuellement au prix de 5,99 €.

Dans Xenoblade Chronicles 2, Pyra est une Lame légendaire, une arme vivante liée à Rex, le protagoniste du jeu. Après une série d’événements tragiques prenant place dans ce jeu de rôle, Mythra s’éveille en tant que personnalité scellée à l’intérieur de Pyra. Ces deux personnages, connectés par le destin en jeu, sont aussi intrinsèquement liés sur le champ de bataille dans Super Smash Bros. Ultimate.

Pyra et Mythra sont techniquement une seule et même combattante sur l’écran de sélection de personnage mais les joueurs peuvent passer de Pyra, qui mise sur la puissance, à Mythra, qui mise elle sur la vitesse, à tout moment durant les combats pour tirer parti de leurs avantages distincts. Cette particularité stratégique fait de Pyra/Mythra une combattante résolument unique en son genre dans le casting de Super Smash Bros. Ultimate.

Le nouveau stage inclus dans le set de combattant 9 est nommé « Mer de nuages d’Alrest ». Basé sur l’un des décors les plus emblématiques de Xenoblade Chronicles 2, ce stage prend place sur le dos d’Azurda, une créature massive qui vogue sur la mer de nuages. Lors du périple d’Azurda sur cette vaste étendue, les joueurs pourront voir des paysages familiers de Xenoblade Chronicles 2 tels que des vaisseaux ainsi que des Titans abritant de vastes royaumes. Des personnages de Xenoblade Chronicles 2 s’inviteront aussi sur le stage, les fans du jeu devront donc être attentifs pour ne manquer aucune de leurs apparitions.

Super Smash Bros. Ultimate propose actuellement trois musiques tirées de Xenoblade Chronicles 2, et après avoir téléchargé le set de combattant 9, ce nombre sera porté à 19 ! En plus de l’arrivée de Pyra/Mythra dans le jeu demain, de nouveaux costumes payants pour combattant Mii feront aussi leur arrivée et incluront l’armure et le casque d’Arthur de la série GHOSTS’ N GOBLINS, le casque et l’armure de l’équipement de chasseur ainsi que le casque et l’armure de l’équipement de Rathalos de la série MONSTER HUNTER.

Pour en savoir plus sur Super Smash Bros. Ultimate et pour acheter les contenus additionnels, visitez https://www.smashbros.com.

Dès demain, Pyra/Mythra de Xenoblade Chronicles 2 rejoindra officiellement le casting de Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch. Cette nouvelle venue fait partie du set de combattant 9 qui inclut aussi un nouveau stage et une sélection de musiques tirées de Xenoblade Chronicles 2.