The Silver Case 2425 sera disponible le 9 juillet 2021 sur Nintendo Switch !

Au sein de la Bridage des Crimes Haineux, levez le voile sur une série de meurtres dans The Silver Case et confrontez-vous à des secrets encore plus sombres dans sa suite : The 25th Ward: The Silver Case.

NIS America annonce aujourd’hui The Silver Case 2425. Cette duologie qui comprend les jeux The Silver Case et The 25th Ward: The Silver Case sera disponible sur Nintendo Switch™ le 9 juillet 2021 .

Tout droit sorti de l’imagination de SUDA51, plongez dans l’univers sombre du crime à travers deux histoires palpitantes emplies de mystères et de secrets.

A propos de The Silver Case :

Tandis que de mystérieux meurtres tourmentent la ville, les inspecteurs de la police criminelle du 24ème arrondissement enquêtent sur un homme en particulier : Kamui Uehara. Il y a de cela 20 ans, ce tueur en série légendaire ôta la vie de nombreux hommes politiques lors de la célèbre affaire nommée « Silver Case ». Cependant, personne ne peut affirmer aujourd’hui qui est réellement Kamui. Est-il vraiment de retour ? Qui est donc ce tristement célèbre tueur en série ?

A propos de The 25th Ward: The Silver Case :

Cinq années après les évènements de The Silver Case, une femme est retrouvée morte dans d’étranges circonstances. Ce meurtre marque le début d’une série d’évènements apparemment fortuits impliquant différents individus, dont le détective Morishima Tokio. Après avoir rassemblé tous les témoignages, un mode opératoire troublant se dessine…

Caractéristiques :

La vérité sera votre seul salut : Découvrez deux jeux d’enquête palpitants, imaginés et pensés par SUDA51. Explorez un monde dystopique aux sombres secrets, afin de faire éclater la vérité au grand jour.

: Découvrez deux jeux d’enquête palpitants, imaginés et pensés par SUDA51. Explorez un monde dystopique aux sombres secrets, afin de faire éclater la vérité au grand jour. Un chef d’œuvre sensoriel : Plongez au cœur de la région de Kantô au style artistique aussi troublant que renversant, sublimé par les musiques du compositeur de renom Masafumi Takada (killer7, Danganronpa, No More Heroes).

: Plongez au cœur de la région de Kantô au style artistique aussi troublant que renversant, sublimé par les musiques du compositeur de renom Masafumi Takada (killer7, Danganronpa, No More Heroes). Deux fois plus de crime : Jouez à The Silver Case et The 25th Ward pour la première fois sur Nintendo Switch.

Contenu de la « Deluxe Edition » :

Le jeu Silver Case 2425 sur Nintendo Switch™

sur Nintendo Switch™ La bande-son du jeu sur CD

Le mini artbook « The artwork of the Silver Case 2425 »

Une boîte collector

Informations :