Top des ventes de la semaine au Japon: Il faut cultiver notre jardin

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town

Voici le top des ventes de la semaine (22 février – 28 février) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

La sortie de la semaine, Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, explose les records avec 202 396 exemplaires vendus. Pas encore de données pour le numérique, mais les derniers classements de la boutique en ligne de Nintendo indiquent un fort début sur le Nintendo eShop. C’est le meilleur démarrage de l’histoire de la série (en comptant l’époque où ça s’appelait Harvest Moon) et de l’histoire de Marvelous qui se frotte les mains après le gros succès de Sakuna fin 2020.

La mauvaise nouvelle pour l’éditeur, c’est que les différents problèmes techniques qui affectent actuellement le jeu vont ralentir les ventes à partir de la deuxième semaine. Un patch est déjà en préparation, mais il ne sortira pas avant la mi-mars. Quant à Bravely Default II, il fait des débuts corrects avec 93 061 unités vendues. C’est en fait le pire début de la série (Bravely Second : End Layer s’est vendu à 97 220 unités au lancement), mais les ventes numériques ont été pratiquement inexistantes sur la Nintendo 3DS, ce qui signifie que Bravely Default II est, selon toute probabilité, le deuxième meilleur début de la série si l’on tient compte des ventes numériques.

De plus, de nombreuses boutiques ont été à court d’exemplaires à vendre pendant la semaine de lancement et pendant la deuxième semaine, ce qui montre que le jeu a dépassé les attentes de l’éditeur. Cette fois-ci, Square-Enix n’a pas été pris au dépourvu, car il a déjà envoyé des livraisons supplémentaires aux boutiques, mais la pénurie persiste encore. En fin de compte, Bravely Defauly II ne devrait pas avoir de mal à vendre plus de 200 000 exemplaires au total.

La dernière sortie de la semaine est Uta no Prince-Sama: Debut sur Nintendo Switch, qui fait des débuts satisfaisants avec 10 588 exemplaires vendues. Cela correspond au précédent portage sur Nintendo Switch (Uta no Prince-Sama : Amazing Aria & Sweet Serenade Love pour Nintendo Switch, qui s’est vendu à 9 216 exemplaires au lancement).

01./00. [NSW] Story of Seasons: Pioneers of Olive Town <SLG> (Marvelous) {2021.02.25} (¥5.980) – 202.396 / NEW

02./00. [NSW] Bravely Default II <RPG> (Square Enix) {2021.02.26} (¥6.800) – 93.061 / NEW

03./01. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 74.811 / 422.784 (-24%)

04./02. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 40.610 / 1.974.795 (-2%)

05./03. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 19.032 / 2.413.077 (-20%)

06./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.575 / 3.699.547 (+1%)

07./04. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 13.332 / 6.668.414 (-3%)

08./00. [NSW] Uta no Prince-Sama: Debut for Nintendo Switch <ADV> (Broccoli) {2021.02.25} (¥5.800) – 10.588 / NEW

09./06. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.957 / 4.175.273 (+7%)

10./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.386 / 1.834.873 (+11%)

Cette semaine, les ventes de Nintendo Switch ont connu une légère augmentation avec 78 049 exemplaires vendues (contre 74 298 exemplaires la semaine dernière). La demande reste exceptionnellement forte, et la sortie de Story of Seasons : Pioneers of Olive Town et Bravely Default II n’a certainement pas contribué à faire baisser l’intérêt pour la console. Mais malgré le retour des fameuses pénuries, Nintendo a pu suivre la demande jusqu’à présent cette année et la console est toujours disponible dans la plupart des magasins (bien que le modèle classique puisse parfois être difficile à trouver). C’est pourquoi les ventes sont sensiblement plus élevées que l’année dernière au cours de la même semaine, où elle ne s’est vendue “qu’à” 53 098 exemplaires.