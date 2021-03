Fire Emblem Heroes: nouveautés de la version 5.3.0

Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 5.3.0.

■ Ajout des parchemins divins : partie 2

De nouveaux parchemins divins à utiliser pour compiler des livrets militaires classiques, les parchemins divins : partie 2 sont désormais disponibles ! Après la mise à jour, les parchemins divins pouvant être obtenus dans des événements comme l’Assaut de Mjölnir deviendront des parchemins divins : partie 2.

Note : les parchemins divins disponibles comme récompenses (intervalle) dans les batailles en écho changeront à partir de la saison débutant après la mise à jour et qui se déroulera du 9/3/2021 7:00(UTC) au 15/3/2021 22:59 (UTC).

En plus de l’ajout des parchemins divins : partie 2, une nouvelle catégorie, « Classique 2 », sera ajoutée au menu « Compiler ». Vous pourrez compiler des livrets militaires pour des héros qui n’étaient pas disponibles auparavant dans la catégorie « Classique 1 », et notamment des héros de Fire Emblem: Three Houses ! Allez donc jeter un œil aux héros disponibles dans la nouvelle catégorie !

Veuillez noter que vous pourrez toujours compiler des livrets militaires de catégorie « Classique 1 » après la mise à jour. Les livrets militaires de catégorie « Classique 1 » sont généralement compilés avec des parchemins divins : partie 1, mais si vous n’en avez pas suffisamment, vous pourrez compléter avec des parchemins divins : partie 2.

Exemple : si vous fabriquez un livret militaire de catégorie « Classique 1 » qui requiert 1 600 parchemins divins, et que vous avez 300 parchemins divins : partie 1 et 2 700 parchemins divins : partie 2, les parchemins divins : partie 1 seront utilisés en priorité et les 1 300 parchemins divins restants seront déduits de votre réserve de parchemins divins : partie 2.

■ Mise à jour de la Tourmente +.

・ À partir du premier événement débutant après la mise à jour, la fonctionnalité Objectif sera ajoutée.

5 niveaux d’objectifs ont été définis et lorsque vous atteindrez un niveau pour la première fois, vous recevrez un bonus sur votre score cumulé.

・ Vous pouvez notamment consulter les scores ou les récompenses depuis l’écran de sélection du niveau.

Vous pouvez aussi consulter votre score cumulé actuel, la récompense pour le score cumulé suivant, ainsi que le nombre de points manquants pour l’obtenir, tout ça depuis l’écran de sélection du niveau. De plus, votre record et l’objectif suivant sont également affichés.

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Ajout du rang 39

À partir de la saison se déroulant du 9/3/2021 7:00(UTC) au 15/3/2021 22:59(UTC), qui débutera après la mise à jour, le rang 39 sera ajouté. Si vous atteignez le rang 38 ou 39 à la fin de la saison, vous commencerez la saison suivante au rang 31.

○ Mise à jour de la Voûte céleste

Votre classe passera de Exos à Ásgarðr lorsque vous atteindrez la Voûte céleste. De plus, le fond du mode Raid céleste deviendra un fond spécial Voûte céleste. Profitez d’une vue absolument céleste !

○ Ajout de la fonctionnalité « Création auto » dans les menus « Modifier éq. attaque » et « Modifier éq. défense ».

Le gain d’altitude sera prioritaire pour les équipes d’attaque et la réduction de perte d’altitude sera prioritaire pour les équipes de défense.

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Tour de soin (A/D) : niveau 8

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Un grand cœur : thème d’Eliwood » de Fire Emblem: The Blazing Blade, et « Frère et sœur » de Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia.

■ Augmentation de la capacité de votre liste d’amis.

La limite du nombre d’amis que vous pouvez avoir dans votre liste d’amis est passée de 100 à 150.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 5.3.0, les joueurs peuvent désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 3 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 3 peuvent être échangés contre les livrets militaires suivants :



Note : ces parchemins divins : éphémère 3 ne sont pas les mêmes que ceux de l’année dernière. Vous ne pouvez pas compiler de livrets militaires de la liste de l’année dernière avec les parchemins divins : éphémère 3 de cette année.

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/4/2021 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 3 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 5.3.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 2 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 5.3.0.

■ Ajout de nouvelles armes à améliorer

Les armes suivantes peuvent désormais être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Épée d’Ayra

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Ayra, Princesse stellaire

Grimoire

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Nowi, Sorcière éternelle

Nagalfar

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Lyon, Prince de l’ombre

Ivaldi

Héros pouvant apprendre cette aptitude : L’Arachel, Dame de lumière

Mjölnir

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Ishtar, Déesse de l’éclair

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour de l’Assaut de Mjölnir

○ La phase de bouclier sera désormais active pendant 2 jours.

Jusqu’à présent, les phases de bouclier et de riposte étaient chacune actives pendant un jour. À partir de maintenant, la phase de bouclier sera prolongée et sera active pendant deux jours.

○ Augmentation du niveau maximum d’un mécanisme :

・ Avatar de feu : niveau 4

■ Graals héroïques

Les héros suivants peuvent être désormais invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Veld, Pilier de Manfroy

・ Kris, Ardente loyauté

■ Autres modifications

○ Possibilité de voir les dialogues qui apparaissent lorsque les héros gagnent des niveaux dans le Livre des héros.

○ Possibilité de consulter le site « Apprenez avec Sharena » depuis le navigateur de l’application.

○ Ajout d’une bannière menant vers la page internet expliquant le fonctionnement de « Pions de Loki » dans la fenêtre d’aide de « Pions de Loki ».

○ Correction du problème suivant : la cape d’Ike, Brave mercenaire, ne s’affichait pas correctement lorsqu’il était équipé d’une tenue resplendissante dans les écrans « Livre des héros » et « Modifier tenue ».

○ Correction d’un problème affectant « Mon avatar » à cause duquel, dans certains cas, le texte par défaut du salut de votre avatar avait été rétabli.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.