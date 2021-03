10 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

De quoi bien lancer la semaine.

Duel on Board est un jeu de 1 vs 1 en multijoueur local où des pirates s’affrontent pour obtenir la bière tant convoitée pendant qu’ils naviguent en haute mer. Tout comme les jeux rétro, jouez avec vos amis sur la même manette.

Vous voilà seul parmi les ruines d’un monde qui n’est plus, entouré par la nature qui a repris ses droits en l’absence des hommes. Tout est sinistre, vide, mais incroyablement beau. « In rays of the Light » remet en question la vie, la mort et notre place dans ce monde. Partez à l’aventure et parcourez un territoire mystérieux, aux détails variés qui révèlent l’histoire. Résolvez des énigmes de logique et analysez des messages au fil de votre progression. Le jeu arrivera le 18 mars sur Nintendo Switch.

Le développeur Pygmy Studio a annoncé la date de sortie de Monken Crusher au Japon. Lancée via la boutique en ligne Switch le 18 mars 2021, la version numérique uniquement sera vendue au prix de 999 yens. Monken Crusher est un jeu d’action dans lequel un poids suspendu au sommet d’une grue est pivoté pour vaincre des bâtiments cachés par des terroristes. Faites sortir les terroristes afin de sauver les otages.

1 à 4 joueurs contrôlent une équipe de pantins-voituriers et doivent collaborer pour surmonter tous les obstacles qui se dresseront sur leur route. Il leur faudra travailler en équipe et faire preuve d’un certain « je-m’en-garisme » pour sauver le monde de cette terrible crise de parking ! Dans Very Very Valet, vous ne vous contentez pas de garer des voitures ; vous êtes un Voiturier de l’Extrême. Le jeu sortira le 25 mai sur l’eShop comme en boutique ($29.99).

Exophobia sortira le 5 octobre sur Nintendo Switch.

Financé avec succès sur Kickstarter, The Way of Wrath est en développement sur la Nintendo Switch.

The Way of Wrath est un RPG tactique au tour par tour basé sur une histoire qui se déroule dans un monde ancien régi par des lois chamaniques. Vous explorez un paysage magnifiquement fabriqué à la main, reconstruisez les défenses d’un ancien fort, entreprenez des quêtes et unissez des gens déchirés par la guerre contre la colère imminente des forces ennemies. Que vous dirigiez avec une poigne de fer, la diplomatie ou la supercherie dépend de vous, mais avec chaque choix que vous faites, soyez prêt à en affronter les conséquences.

Dreamscaper est un jeu d’action-RPG rogue-lite, qui mélange des éléments de jeux de baston, de tir en vue de dessus et d’exploration de donjons. Chaque fois que vous sombrez dans le sommeil, vous atterrissez dans un donjon aléatoire, et vous devez utiliser le pouvoir de vos rêves pour vous réveiller. Cassidy, le personnage que vous incarnez, est une jeune femme atteinte d’une profonde dépression. En plongeant dans son subconscient, vous devrez affronter les cauchemars surréalistes contre lesquels elle se bat.

A Day Without Me sera disponible le 11 mars à un prix de 5.99€.

A Day Without Me est un jeu de réflexion et d’aventure où vous devez découvrir où tout le monde a disparu, pourquoi vous êtes la dernière personne et la raison pour laquelle il y a tant de bizarreries dans la ville.

Magic Twins sortira le 18 mars.

Bob Help Them est en précommande à un prix de 6.39€ au lieu de 7.99€, ce jeu sera disponible le 11 mars sur le Nintendo eShop.

Bob Help Them est un jeu à temps limité où l’objectif est d’aider les PNJ à récupérer des ressources, cuisiner, pêcher et couper du bois avant la fin du minuteur. Profitez de l’ambiance relaxante de la campagne tout en aidant des artisans dans leurs tâches quotidiennes.