Top 20 des ventes sur l’eShop Nintendo Switch au Japon sur le mois de février 2021

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Au Japon, Nintendo dévoile régulièrement le Top 20 mensuel des jeux Nintendo Switch sur son site web. Le Top 20 ci-dessous répertorie les jeux les plus vendus sur la boutique en ligne Nintendo en janvier 2021, et ne couvre que les téléchargements payants de la boutique en ligne Nintendo et de la boutique My Nintendo Store au Japon (ce qui exclut évidemment les titres Free 2 Play). Voici le Top 20 mensuel des jeux pour la boutique Nintendo eShop du Nintendo Switch au Japon, couvrant la période allant du 1er au 28 février:

01./New. – Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) [12.2.2021]

02./New. – Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Marvelous) [25.2.2021] (pre-order and launch discount: 10% off until March 14th)

03./02. – Among Us (Innersloth) [16.12.2020]

04./01. – Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) [19.11.2020]

05./03. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017] (30% off until February 25th)

06./New. – Bravely Default II (Square-Enix) [26.2.2021]

07./15. – Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018] (was on sale)

08./New. – Little Nightmares II (Bandai-Namco) [10.2.2021]

09./04. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

10./07. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

11./New. – Ghosts ‘n Goblins Resurrection (Capcom) [25.2.2021]

12./09. – Minecraft (Microsoft Japan) [21.6.2018]

13./10. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

14./12. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017]

15./06. – Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020]

16./05. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild [03.3.2017]

17./00. – Overcooked! Special Edition (Team17) [12.10.2017] (was on sale)

18./00. – Ultimate Chicken Horse (Clever Endeavour Games) [25.9.2018] (Game Trial + was on sale)

19./16. – Futari de! Nyanko Dai Sensou (Ponos) [30.12.2018]

20./00. – Gnosia (Petit Depotto) [30.4.2020]