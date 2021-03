14 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence avec une bonne nouvelle rétro.

Après 27 ans, Pocky & Rocky 1 et 2 vont avoir le droit à une suite : Pocky & Rocky Reshrined sortira à l’automne 2021.

DARQ Complete Edition est daté au 18 mars prochain sur la boutique en ligne de la console hybride (pour 19,99 €).

DARQ vous fera voyager dans les rêves de Lloyd, qui se transforment rapidement en une boucle infinie de cauchemars. La priorité du garçon est de se réveiller, mais, malheureusement, chaque tentative le fait sombrer plus profondément dans ces rêves lucides guidés par son inconscient. Il doit s’adapter au nouveau monde, réapprendre la gravité, se raccrocher à ses sens et à son esprit afin de résoudre des casse-têtes et éviter les créatures qui défendent DARQ. Déchiffrerez-vous la réelle signification des rêves de Lloyd ?

La Complete Edition comporte :

Le jeu de base DARQ.

Le DLC Tower, où Lloyd se réveille à nouveau dans ses rêves, mais se retrouve dans une tour remplie de nombreux nouveaux mystères, casse-têtes et créatures effrayantes.

Le DLC Crypt, une autre boucle de cauchemars avec de nouvelles mécaniques et casse-têtes dans une crypte remplie de sombres surprises.

Lost Words: Beyond the Page est aussi annoncé sur Nintendo Switch pour le 6 avril.

Dans Lost Words: Beyond the Page, interagissez avec les mots inscrits dans le journal intime d’une jeune fille pour résoudre des énigmes stimulantes, prenez part à des phases de plateforme uniques et découvrez un conte touchant se déroulant dans le monde plein de vie d’Estoria. Au fil de votre exploration d’un pays fantastique où les mots ont un pouvoir immense, le contenu du journal intime d’une jeune fille du nom d’Izzy se révélera à vous. Fort d’une histoire immersive signée Rhianna Pratchett, célèbre auteure de jeux vidéo, Lost Words: Beyond the Page envoûtera les joueurs avec son mélange unique de mécaniques de jeu et de somptueux graphismes à l’aquarelle. Animés par la curiosité du joueur, le monde d’Estoria et le pouvoir qu’il renferme serviront de toile de fond à l’épopée profondément personnelle d’Izzy, pour une expérience inoubliable.

BallisticNG NX Edition est annoncé sur Nintendo Switch.

Super Impossible Road est aussi en route pour l’eShop pour cette année.

To The Rescue! sortira en fin d’année sur Nintendo Switch.

A-Train: All Aboard! Tourism sortira ce jeudi (une démo est déjà disponible) pour 59,99 €.

Montez à bord et apprêtez-vous à construire la ville de vos rêves dans A-Train: All Aboard! Tourism, le nouvel épisode de la série classique de simulation de développement urbain qui arrive sur Nintendo Switch ! Prenez les rênes de votre propre compagnie ferroviaire et créez un réseau d’itinéraires que vos trains pourront parcourir. Faites s’élargir et prospérer au maximum la ville en développant l’urbanisme ainsi qu’en gérant votre entreprise et ses filiales par l’achat et la vente d’actions. Dans A-Train: All Aboard! Tourism, le tourisme prend une place importante et votre mission sera de transformer la ville en une principale destination touristique. En plus de pouvoir diriger de façon réaliste votre entreprise via la gestion de prêts et l’échange d’actions, le jeu vous offre également la possibilité de personnaliser à volonté l’apparence de vos trains. Bien entendu, les joueurs peu aguerris ou un peu rouillés ne seront pas en reste grâce aux guides explicatifs soigneusement intégrés. Venez vous et vos amis décider du futur de la ville tel que vous l’imaginez ! Remarque : ce jeu est disponible uniquement en anglais, japonais, chinois traditionnel, chinois simplifié et coréen.



Mozart Requiem est annoncé pour la fin d’année.

Later Alligator sortira le 16 mars sur Nintendo Switch.

Pinkman+ sortira le 12 mars pour 4,99 €.

Pinkman+ est un jeu de plates-formes et d’action au rythme effréné dans lequel un homme perdu à la peau rose cherche à atteindre de nouveaux sommets à l’aide d’un réacteur dorsal. Courez, sautez et propulsez-vous avec votre réacteur dorsal dans un environnement minimaliste et coloré (mais redoutable) appelé « The Mind ». Profitez des nouvelles fonctionnalités pour consoles, comme les points de contrôle permettant de sauvegarder la partie, le chronomètre speedrun conçu pour les joueurs les plus compétitifs et les nouvelles palettes de couleurs vives qui offrent plus de variété.

A Musical Story sortira en 2021 sur Nintendo Switch.

Nimbus le Trublion | Rain on Your Parade sortira le 15 avril sur Nintendo Switch pour $14.99 / €12.99 / £11.99.

Incarne un nuage malicieux et voyage à travers le monde pour faire pleuvoir sur tout le monde! Débloque de nouvelles méthodes pour semer le chaos à travers une grande diversité de petits niveaux amusants. Il n’y a rien de mieux pour s’amuser au détriment des autres! Nimbus le trublion est un jeu humoristique où l’on incarne un nuage malicieux déterminé à gâcher la journée de tout le monde. Explore une grande variété de niveaux tout en débloquant de nouvelles capacités et mécaniques de jeu toutes plus loufoques les unes que les autres. Voyage à travers le monde, tout en inventant de nouvelles méthodes pour semer le chaos et la destruction. Transforme un jour de mariage ensoleillé en un déluge, déchaîne la foudre sur les villes, sème le chaos au sein d’un supermarché, détruis les récoltes d’un fermier, infiltre-toi à l’intérieur d’une base militaire, et fais tomber une pluie de météores sur les dinosaures ! Eh oui, même les dinosaures ne sont pas à l’abri ! Au fil de ta progression, tu débloqueras de nouvelles manières amusantes de semer le chaos. Sers-toi de la foudre et de l’orage pour faire sortir les gens de leur cachette et tout illuminer, de tornades pour tout aspirer sur ton passage, de pluies de matériel explosif, de météores, et bien plus encore.

Dungeon & Gravestone arrivera lui le 23 avril sur l’eShop.

Et on terminera avec Pile Up! Box by Box qui sortira cet été.

Pile Up est un jeu de plateforme coopératif à partager avec sa famille et ses proches ! Bondissez joyeusement, jouez ensemble et utilisez les objets de l’environnement pour fabriquer les piles les plus loufoques ! Il faudra faire preuve de créativité et de coordination pour réussir à parcourir les joyeux niveaux de ce monde en carton et rencontrer toutes les adorables créatures qui le peuplent ! N’hésitez pas à expérimenter, le monde bricolé et accueillant de Pile Up est fait pour ça !