NoReload Heroes Enhanced Edition (Nintendo Switch) – Le test

No Reload Heroes version « classique » est disponible depuis juillet 2018 sur Nintendo Switch, voilà qu’une version « Enhanced » vient lui succéder à partir du 11 mars… Mais peut-on vraiment parler de successeur ?

On ne recharge pas les Héros !

Curieux, voilà la première réflexion que nous nous sommes faite en découvrant le titre. Il faut dire qu’à l’époque nous n’avions pas testé la version non enhanced. C’est dont avec une certaine surprise que nous avons découvert l’histoire de ces 4 mages, reprenant les couleurs des télétubbies (ou des tortues ninja, au choix) qui s’affairent à la construction d’un robot golem magique, lors d’une petite cinématique d’introduction… évidemment tout déraille, le robot (prénommé Mephisto) subit une erreur de programmation suite à une mauvaise chute et vire au démoniaque… Ce faisant, il envoie valser nos quatre mages d’enfer dans les tréfonds de leur tour magique… et c’est ainsi que commence notre aventure…

Shooter magique à la rejouabilité infinie ?

Nous commençons donc notre exploration dans les sous-sols de notre tour, pas loin du centre de la terre, comme en atteste le magma en fusion qui illumine certaines zones (pas de crainte de ce côté-là, il est juste là pour la déco). Au niveau du gameplay, c’est plutôt simple, le titre est un « twin stick shooter » (jeu de tir vu de dessus). Les deux premières salles vous permettent de vous familiariser avec les déplacements de votre personnage et l’orientation de votre arme, trois boutons sont ensuite utilisés ZL pour un dash magique (permettant de traverser les flammes), ZR pour tirer et maintenir la pression sur A permet d’interagir avec votre environnement (ouvrir les portes ou ramasser des objets). La prise en main se fait en quelques secondes, et l’intérêt du titre (qui ne ment pas) est qu’il n’y a pas besoin de recharger, vous pourrez donc garder la pression sur ZR tout au long de la partie (les munitions étant également illimitées).

Un (ou plusieurs) amis peuvent ensuite se joindre à vous quand ils le souhaitent par une simple pression sur le bouton +, vous pouvez donc jouer jusqu’à 4 en même temps ! (De notre côté nous avons principalement testé le mode solo et aussi des séquences à deux joueurs). La progression se fait ensuite de salle en salle. L’objectif est donc d’avancer dans les différentes salles, pour grimper les étages de la tour et espérer atteindre le dernier pour affronter le vilain robot Mephisto !

Chaque partie est d’ailleurs différente, les salles étant générées aléatoirement, tout comme les items que vous pourrez ramasser. Cela permet de renouveler un peu les parties, même si les décors conservent plus ou moins le même aspect (des souterrains avec du magma au début, un décor un peu plus futuriste après le premier boss, etc… Par contre, qui dit mort dit retour à la case départ, sans conserver ses points d’expérience, ni les armes en sa possession…et…autant le dire tout de suite; seul, le challenge est vraiment corsé !

Au fil des salles et des étages, les robots ennemis gagnent en résistance et en capacité et il faudra également compter sur des Boss gigantesques aux attaques dévastatrices et à la barre de vie ultra résistante ! Heureusement pour palier à cela, vous pouvez compter sur vos armes . Celles-ci se veulent magiques et il faut dire que les effets sont plutôt variés, allant du rayon laser énorme, de la bombe à fragmentation, des lasers à têtes chercheuses, ou encore des rayons glaçons. Bref, il y en a pour tous les goûts (les développeurs promettent 150 armes différentes), nous ne les avons pas comptés, mais nous ne sommes certainement pas loin du compte !

Pour vous aider dans votre progression, comptez sur vos camarades de jeu (si vous jouez-en multi) et aussi sur des Power-up, que vous pouvez gagner au fur et à mesure de votre progression, en détruisant vos adversaires. Ces bonus peuvent d’ailleurs s’avérer salvateurs pour la suite de l’aventure (ils sont aléatoires, mais on peut obtenir, la capacité de régénérer son énergie automatiquement, augmenter la puissance de nos tirs, augmenter la vitesse des déplacements, augmenter la probabilité de trouver des armes en battant les ennemis… etc, vous l’aurez compris, ici aussi, le choix est large!

D’ailleurs lorsque vous montez en expérience pour obtenir un Power-Up, vous avez généralement le choix entre deux options. Il faudra donc faire les bons choix… surtout quand on est seul… À plusieurs, libre à vous de vous concerter, ou alors de jouer la carte de la majorité pour valider votre choix… C’est plutôt intéressant… à dire vrai, c’est surtout en multi que le titre gagne réellement en intérêt, en plus d’augmenter votre puissance de feu (ce qui n’est pas négligeable pour certains passages), vous avez la possibilité de ramener à la vie un de vos alliés tombés au combat, et ce, de manière illimitée… Évidemment il faudra un petit temps pour réveiller votre acolyte et il faudra faire attention aux tirs ennemis…

Une version vraiment améliorée ?

Alors, comme nous le précisions en introduction, nous n’avons pas eu l’occasion de tester la première itération du titre, mais nous avons quand même mené notre petite enquête pour comparer les éventuels apports de cette version « augmentée ». Visuellement déjà, c’est plutôt propre. Il y a de jolis effets de lumière et l’ensemble reste fluide même quand ça mitraille à tout va sur l’écran. Les décors, sans être transcendants, restent suffisamment lisibles et globalement assez variés, par contre ça ressemble beaucoup à la version « normale ».

Au niveau de l’animation, c’est pareil, pas de changement. Nous avons été un peu troublés au début, parce que le personnage donne l’impression de « glisser » sur le sol, mais c’était déjà le cas dans la version normale et au final on s’y habitue rapidement, notre attention étant accaparée par le dézingage en règle des méchants…

Bon et bien d’un point de vue sonore alors ? Les bruitages sont similaires entre les deux versions, certains sont propres à des armes spécifiques, d’ailleurs ce sont visiblement les mêmes… On est tenté de dire qu’il n’y a pas d’ajout de ce côté-là, mais de base c’était déjà bien fourni !

Mais alors quelles sont les nouveautés de cette version augmentée ? Qu’est-ce qui peut justifier l’augmentation de 15 euros pour cette nouvelle version…Eh bien il s’agit de l’ajout d’un mode multi-joueurs… en PVP (local)… euh…. OK… Nous avons donc testé ce nouveau mode, qui se présente sous la forme d’un mode roi de la colline et puis… c’est tout. Nous avons rapidement testé ce « nouveau » mode qui au final ne nous a pas semblé transcendant. La zone affichée à l’écran étant finalement assez petite, correspondant à l’équivalent d’une unique salle, dont il faut rester le plus longtemps possible au centre de la pièce… moui, on va être honnête, l’expérience ne nous a pas spécialement convaincus. Autant le multi en coop apporte un réel plus, autant ce mode en PVP n’apporte pas grand-chose. On est tenté de se dire que ça fait cher payer pour finalement pas grand-chose… On regrette en plus qu’il ne soit pas possible de faire du multi en ligne, certes c’est peut-être un peu moins fun qu’avec ses potes à côté, mais ça aurait été un vrai plus pour les joueurs solos, même s’ils ne sont pas le cœur de cible du titre…