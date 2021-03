Battle Brothers, le RPG tactique au tour par tour, sort aujourd’hui sur Nintendo Switch

Le jeu et l’ensemble des DLC sont disponibles pour le lancement!

Londres, Royaume-Uni – 11 mars 2021 – UKIYO Publishing et Overhype Studios sont fiers d’annoncer que Battle Brothers, leur RPG tactique procédural acclamé par la critique, était à présent disponible sur le Nintendo eShop. Les possesseurs de Switch auront le choix entre le jeu seul au prix de 29,99 $ / 22,99 £ / 27,99 €, ou un pack comprenant le jeu et la totalité de ses extensions ; « Beasts & Exploration », « Warriors of the North » et « Blazing Deserts », au prix de 60,98 $ / 50,98 £ / 58,98 €, soit une économie de 5 %. Pour de plus amples informations sur le contenu additionnel, consultez leurs descriptions sur le Nintendo eShop.