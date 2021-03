Le premier showcase numérique SQUARE ENIX PRESENTS sera diffusé le 18 mars

Suivez en direct l’événement numérique à 18 h (heure de Paris) pour avoir un aperçu exclusif du nouvel opus de la série Life is Strange, ainsi que des informations sur Outriders, Marvel’s Avengers, Balan Wonderworld et bien plus.

PARIS, le 11 mars 2021 – Square Enix Ltd. a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau programme vidéo appelé SQUARE ENIX PRESENTS, une série d’émissions au cours desquelles Square Enix présente ses nouveaux jeux, mises à jour et actualités à la communauté mondiale tout au long de l’année. Le premier épisode sera diffusé le 18 mars à 18h (heure de Paris) sur les chaînes YouTube et Twitch officielles de Square Enix. Cet épisode d’environ 40 minutes offrira un aperçu exclusif du nouveau jeu de la série primée et encensée par la critique Life is Strange™, qui permettra de découvrir un tout nouveau protagoniste détenant un nouveau pouvoir fascinant.

Vous découvrirez également dans cet épisode de nouvelles bandes-annonces, vidéos de gameplay et actualités concernant :