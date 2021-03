Little Nightmares II atteint le million d’unités vendues !

Moins d’un mois après sa sortie, Little Nightmares II a atteint plus d’un million d’unités vendues, une première pour un titre édité par BANDAI NAMCO Entertainment Europe dans ce lapse de temps. Cela signifie également que la franchise Little Nightmares a désormais dépassé les 5 millions de joueurs, une étape très importante pour cette franchise gérée depuis l’Occident.

Développé par Tarsier Studios, Little Nightmares II est sorti le 11 février 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, ainsi que sur PC. Little Nightmares II sera également disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S plus tard dans l’année. Le jeu a reçu de nombreux éloges, tant par les médias que par les joueurs, contribuant ainsi à son succès.

“Nous sommes très fiers du succès de Little Nightmares et vraiment reconnaissants de la façon dont les fans ont adopté l’univers à travers les jeux et les bandes dessinées, en mettant leur esprit au travail et en trouvant les théories les plus folles sur Little Nightmares “, a déclaré Hervé Hoerdt, Vice-Président Senior Marketing, Contenu et Digital chez BANDAI NAMCO Entertainment Europe. “Ce sont deux étapes importantes pour une franchise que nous avons nourrie et développée au sein de BANDAI NAMCO Entertainment Europe et qui ne serait pas possible sans le soutien incroyable de la communauté Little Nightmares. Nous sommes impatients de partager avec vous la suite de l’univers Little Nightmares“.