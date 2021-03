La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion – $19.99 (prix de base: $39.99)

AeternoBlade – $5.99 (prix de base: $14.99)

AeternoBlade II: Director’s Rewind – $14.99 (prix de base: $19.99)

Amnesia: Collection – $5.99 (prix de base: $29.99)

Baba Is You – $10.50 (prix de base: $15.00)

Bit.Trip Beat – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Core – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Fate – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Flux – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Runner – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Void – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bleed – $3.59 (prix de base: $11.99)

Bleed 2 – $4.49 (prix de base: $14.99)

Blossom Tales: The Sleeping King – $6.74 (prix de base: $14.99)

Chasm – $9.99 (prix de base: $19.99)

Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Close to the Sun – $12.49 (prix de base: $24.99)

Clue: The Classic Mystery Game – $14.99 (prix de base: $29.99)

Clustertruck – $7.49 (prix de base: $14.99)

Collection of Mana – $19.99 (prix de base: $39.99)

Death Ray Manta SE – $2.00 (prix de base: $10.00)

Death Squared – $2.99 (prix de base: $14.99)

Dex – $1.99 (prix de base: $19.99)

Dimension Drive – $2.59 (prix de base: $12.99)

Dragon Quest – $3.49 (prix de base: $4.99)

Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line – $4.54 (prix de base: $6.49)

Dragon Quest III: The Seeds of Salvation – $8.74 (prix de base: $12.49)

Draw a Stickman: EPIC 2 – $1.99 (prix de base: $6.99)

Fear Effect Sedna – $1.99 (prix de base: $19.99)

Figment – $2.99 (prix de base: $19.99)

Final Fantasy IX – $10.49 (prix de base: $20.99)

Final Fantasy VII – $7.99 (prix de base: $15.99)

Final Fantasy VIII Remastered – $9.99 (prix de base: $19.99)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – $24.99 (prix de base: $49.99)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $24.99 (prix de base: $49.99)

Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $14.99 (prix de base: $29.99)

Forgotton Anne – $7.99 (prix de base: $19.99)

Galak-Z: The Void: Deluxe Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

Gal Gun 2 – $17.99 (prix de base: $29.99)

Garage – $7.49 (prix de base: $14.99)

Graveyard Keeper – $9.99 (prix de base: $19.99)

Gun Gun Pixies – $27.49 (prix de base: $49.99)

Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base: $39.39)

Hello Neighbor – $19.99 (prix de base: $39.99)

Hello Neighbor Hide and Seek – $14.99 (prix de base: $29.99)

Hob: The Definitive Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

HyperParasite – $1.99 (prix de base: $17.99)

I Am Setsuna – $19.99 (prix de base: $39.99)

Late Shift – $6.49 (prix de base: $12.99)

LEGO City Undercover – $8.99 (prix de base: $29.99)

LEGO DC Super-Villains – $14.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Harry Potter Collection – $12.49 (prix de base: $49.99)

LEGO Jurassic World – $9.99 (prix de base: $39.99)

LEGO Marvel Super Heroes 2 – $8.99 (prix de base: $29.99)

LEGO Ninjago Movie Videogame – $14.99 (prix de base: $49.99)

LEGO The Incredibles – $17.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Worlds – $8.99 (prix de base: $29.99)

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry – $7.99 (prix de base: $39.99)

Lost Sphear – $19.99 (prix de base: $49.99)

Lumo – $1.99 (prix de base: $19.95)

Membrane – $1.99 (prix de base: $9.99)

Ministry of Broadcast – $7.49 (prix de base: $14.99)

Monster Boy and the Cursed Kingdom – $15.99 (prix de base: $39.99)

Moto Rush GT – $1.99 (prix de base: $14.99)

Mr. Shifty – $7.49 (prix de base: $14.99)

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $6.74 (prix de base: $14.99)

Octahedron: Transfixed Edition – $6.49 (prix de base: $12.99)

Oh My Godheads: Party Edition – $2.99 (prix de base: $14.99)

Old Man’s Journey – $6.69 (prix de base: $9.99)

Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle – $4.99 (prix de base: $19.99)

Oninaki – $24.99 (prix de base: $49.99)

Our World is Ended. – $16.99 (prix de base: $49.99)

Paper Wars: Cannon Fodder Devastated – $1.99 (prix de base: $9.99)

Party Hard – $7.49 (prix de base: $14.99)

Phantom Trigger – $7.49 (prix de base: $14.99)

Piczle Colors – $4.80 (prix de base: $12.00)

Piczle Lines DX – $5.99 (prix de base: $14.99)

Piczle Lines DX 500 More Puzzles! – $3.99 (prix de base: $9.99)

Piczle Lines DX Bundle – $7.99 (prix de base: $19.99)

Pocket League Story – $7.00 (prix de base: $14.00)

Punch Club – $7.49 (prix de base: $14.99)

Q.U.B.E. 2 – $2.99 (prix de base: $29.99)

Raging Loop – $16.49 (prix de base: $29.99)

Rise: Race the Future – $10.71 (prix de base: $16.49)

Riverbond – $7.49 (prix de base: $24.99)

Road to Balhalla – $7.49 (prix de base: $14.99)

Romancing SaGa 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

Romancing SaGa 3 – $14.49 (prix de base: $28.99)

Root Letter: Last Answer – $16.49 (prix de base: $29.99)

SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $14.99 (prix de base: $29.99)

Screencheat: Unplugged – $2.33 (prix de base: $12.99)

Scribblenauts Mega Pack – $9.99 (prix de base: $39.99)

Sinner: Sacrifice for Redemption – $4.74 (prix de base: $18.99)

Skulls of the Shogun: Bone-A-Fide Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Slayin 2 – $3.49 (prix de base: $11.99)

SmileBasic 4 – $12.49 (prix de base: $24.99)

SpeedRunners – $7.49 (prix de base: $14.99)

Spelunker Party! – $14.99 (prix de base: $29.99)

Spice and Wolf VR – $14.99 (prix de base: $24.99)

Star Ocean: First Departure R – $10.49 (prix de base: $20.99)

Streets of Rogue – $9.99 (prix de base: $19.99)

Subsurface Circular – $2.99 (prix de base: $5.99)

Sunless Sea: Zubmariner Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

Super Chariot – $1.99 (prix de base: $14.90)

Superhot – $14.99 (prix de base: $24.99)

Syberia 2 – $1.99 (prix de base: $29.99)

Tharsis – $2.99 (prix de base: $11.99)

The Bridge – $1.99 (prix de base: $9.99)

The Final Station – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Jackbox Party Pack 2 – $9.99 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 4 – $12.49 (prix de base: $24.99)

The LEGO Movie 2 Videogame – $11.99 (prix de base: $39.99)

The Long Dark – $24.49 (prix de base: $34.99)

The Red Lantern – $18.74 (prix de base: $24.99)

Torchlight II – $11.99 (prix de base: $19.99)

Torchlight III – $19.99 (prix de base: $39.99)

Totally Reliable Delivery Service – $7.49 (prix de base: $14.99)

Transformers: Battlegrounds – $27.99 (prix de base: $39.99)

Trials of Mana – $29.99 (prix de base: $49.99)

Tumblestone – $1.99 (prix de base: $14.99)

Underhero – $10.19 (prix de base: $16.99)

Valfaris & Slain Double Pack – $13.99 (prix de base: $39.99)

Venture Kid – $2.50 (prix de base: $10.00)

Venture Towns – $7.00 (prix de base: $14.00)

Warborn – $16.74 (prix de base: $24.99)

World of Final Fantasy Maxima – $19.99 (prix de base: $39.99)

Zoids Wild: Blast Unleashed – $27.99 (prix de base: $39.99)