Nintendo prépare une nouvelle année record pour la Switch ?

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

L’action Nintendo se porte plutôt bien, elle a même terminé à +1.6% lors de sa dernière journée en bourse.

Et d’après Bloomberg (ainsi que d’autres sources comme des fournisseurs ou des partenaires de la société) Nintendo est bien parti pour dépasser tous les prévisions pour la nouvelle année fiscale (qui débute en Avril 2021).

Les ventes de la Nintendo Switch devraient être plus ou moins les mêmes, voire même plus importantes que celles de l’année fiscale qui va bientôt se finir. Cette nouvelle année devrait, hypothétiquement, connaitre un boost des ventes, grâce à l’arrivée de la nouvelle Switch Pro + Aula avec son écran 7Pouces Oled de chez Samsung (que l’on ne présente plus !). Celle-ci devrait être mise sur le marché soit fin 2021 (juste avant les fêtes de fin d’année), soit début 2022, histoire de clore l’année fiscale en beauté… !

D’un point de vu jeux, les ventes devraient passer de 205 millions d’unités à 250 millions d’unités ! Bien qu’aucun titre bulldozer façon Animal Crossing ne soit dans les tuyaux, des partenaires (anonymes) proches de la firme assure que des beaux titres sont à venir… Tout le monde pense évidemment à un petit Breath of The Wild 2 pour un lancement simultané avec la nouvelle version de la Nintendo Switch Pro + Aula ?

Toujours est-il que les rumeurs sur cette nouvelle console sont plus que jamais d’actualité. Entre Nvidia qui souhaiterait que Nintendo upgrade un peu ses puces et le partenariat avec Samsung qui est sur toutes les unes, on peut décemment commencer à y croire, même si Nintendo continue d’assurer le contraire…

Nintendo n’a clairement pas dévoilé toutes ses cartes et on reste persuadé que d’autres jeux ne manqueront pas d’être annoncés, en plus de cet upgrade matériel (qui ne devrait pas pénaliser les joueurs possédant le modèle actuel).

La Nintendo Switch est très en forme, avec près de 80 millions de consoles vendues à la fin 2020, la firme espère bien dépasser le chiffre de 100 millions de consoles vendues pour l’année à venir. De tels chiffres qui ne peuvent que ravir les développeurs qui ont désormais tendance à passer plus de temps sur la console de Nintendo pour y porter leurs titres, l’audience touchée étant non négligeable (on pense notamment à EA et aux optimisations faites pour que le moteur Frostbite fonctionne sur l’hybride de Nintendo…)

Une chose est sûre la Nintendo Switch est dans la force de l’âge et nous avons hâte d’être au prochain épisode… !