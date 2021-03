Tandem A Tale of Shadows annoncé sur Nintendo Switch

Incarnez les personnages d’Emma et de Fenton, un adorable ours en peluche, dans une enquête au rythme effréné à travers des univers époustouflants

Paris, France, le 15 mars 2021 – Le studio Monochrome et l’éditeur de jeux vidéo Hatinh Interactive annoncent Tandem: A Tale of Shadows, un puzzle platformer proposant de nombreux éléments d’action et d’aventure. Tandem: A Tale of Shadows, sera disponible sur PC, Switch, PlayStation 4 et Xbox One cette année. Le jeu offre une expérience unique d’un gameplay double adossé à une esthétique et une direction artistique exceptionnelles.

Thomas, le fils unique des Kanes, un célèbre couple de magiciens de la fin du XIXe siècle à Londres, a disparu. Emma, une fervente admiratrice des Kanes, est convaincue qu’elle doit le retrouver sans plus attendre et décide alors de mener l’enquête. Lorsqu’elle arrive au manoir des Kanes, elle y rencontre Fenton, l’ours en peluche de Thomas qui est doté de pouvoirs magiques.

Ensemble, ils vont faire équipe et partir à la recherche de Thomas dans le manoir.

Tandem : A Tale of Shadows a récemment été présenté lors du MIX Game Dev Direct avec une première vidéo de gameplay exclusive.

Dans Tandem : A Tale of Shadows, les fans de puzzle platformer seront confrontés à des dizaines d’énigmes à résoudre dans pas moins de cinq mondes magnifiques d’inspiration victorienne. Les joueurs alterneront entre la vue de haut en bas d’Emma et la vue horizontale à défilement latéral de Fenton. Le joueur utilisera la lanterne d’Emma pour projeter des ombres que Fenton, l’ours en peluche pourra traverser. Des mécanismes de jeu astucieux et innovants seront introduits au fur et à mesure que le duo voyage d’un monde à l’autre.

Au fur et à mesure qu’ Emma et Fenton franchiront des obstacles, affronteront des jouets mécaniques menaçants et découvriront des indices sur la disparition de Thomas, les joueurs en apprendront davantage sur la relation entre la jeune fille et l’ours en peluche Fenton et en sauront plus sur la disparition de Thomas Kane.

” Avec Tandem, notre ambition est de faire évoluer le genre du puzzle platformer à travers une narration immersive, des valeurs de production époustouflantes et un gameplay qui pousse à la réflexion “, déclare JB Grasset, PDG et cofondateur chez Monochrome Paris. ” Nous sommes impatients de captiver les joueurs plus tard cette année avec l’univers imaginatif et mystérieux que nous avons soigneusement créé. ”

” Nous sommes continuellement impressionnés par la direction artistique du jeu et sommes convaincus de l’intérêt du gameplay double qui fait de Tandem un jeu unique “, déclare Philippe DAO, PDG et cofondateur d’ Hatinh Interactive qui édite le jeu.

Caractéristiques principales de Tandem : A Tale of Shadows

Une direction artistique époustouflante

Découvrez un univers ludique et effrayant inspiré par Jules Vernes, Conan Doyle, Tim Burton et par l’architecture de l’ère victorienne. Chaque niveau de Tandem ressemble à une œuvre d’art inspirée de l’expressionnisme allemand ou de l’âge d’or hollandais.

Des puzzles sophistiqués

Résolvez 45 énigmes afin de percer le mystère de la disparition de Thomas Kane. Affrontez des araignées vicieuses, des clowns effrayants, etc.

Un gameplay double

Changez de point de vue entre Emma et Fenton : éclairez la scène et projetez des ombres en tant qu’Emma depuis une vue de haut en bas ; marchez sur les ombres projetées par la lanterne d’Emma depuis la vue en défilement latéral de Fenton.

Des combats à mener avec stratégie

Les joueurs devront affronter des ennemis et des boss ressemblant à des jouets mécaniques dans chaque dimension. Comme Emma ne peut pas attaquer, les fans doivent compter sur leur intelligence pour avancer.

Une histoire riche en rebondissements

Rassemblez les indices cachés dans les mondes du jeu pour en savoir plus sur Emma, Fenton l’ours en peluche et la disparition de Thomas.

Des mécaniques de jeux variées

Poussez ou tirez des objets pour créer des ombres. Utilisez les alarmes et les pièges à votre avantage. Tandem propose une variété d’éléments interactifs pour tenir les joueurs en haleine.

Tandem : A Tale of Shadows sera disponible sur PC, Switch, PlayStation 4 et Xbox One plus tard dans l’année.