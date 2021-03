11 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence avec Just Die Already qui arrive cet année sur Nintendo Switch.

Just Die Already est un jeu bac à sable sur un monde où les vieux sèment le chaos, créé par les concepteurs de Goat Simulator. Comment survivras-tu dans un monde qui ne souhaite que ta mort ?

Incarne un vieux/une vieille dans un futur proche, où les gens ne font plus de gosses. Plus personne ne paie la retraite à cause de ces ingrats de millenials qui préfèrent passer leur temps à jouer à des jeux vidéo au lieu d’aller bosser. Personne ne couvre tes dépenses ni celles des autres vieux. Une seule solution s’impose : tu vas devoir survivre par tes propres moyens. Comment vas-tu y parvenir dans un monde qui n’attend plus que ta mort ? Cerise sur le dentier, tu viens d’être viré de ta maison de retraite. Tu vas devoir relever de dangereux défis et explorer le monde à la recherche de tickets de retraite qui te permettront de profiter de soins gratuits. Mais pourquoi respecter une société qui ne veut plus de toi, n’est-il pas enfin temps d’en profiter pour faire absolument tout ce que tu veux et montrer de quoi les vieux sont capables ?

Klang 2 arrive aussi sur Nintendo Switch.

Composez des symphonies électroniques d’action au rythme ultra-rapide ! Emprisonné dans un bâtiment situé dans un endroit inconnu, Klang doit perfectionner ses compétences en matière de combat rythmé dans des simulations audiovisuelles. Attaquez rapidement l’ennemi avec des boules de feu étincelantes. Esquivez et parez aux attaques ennemies, et provoquez suffisamment de dégâts au moyen de la foudre pour humilier jusqu’aux plus grands dieux de la mythologie Parvenez à un état de transe euphorique grâce à un tempo palpitant dans ce jeu d’action rythmé avec des rythmes hypnotiques et des combats ultra rapides.

Sumatra: Fate of Yandi sortira le 19 mars sur Nintendo Switch $6.99 / €5.99.

Seul et perdu au milieu de la jungle après un terrible glissement de terrain, Yandi doit rentrer chez lui et retrouver son amie, Adiratna. Mais dans l’immensité de cette forêt inexplorée et de ces terres désolées, il lui faut affronter bien des dangers et percer maints secrets. Rejoignez Yandi lors de sa quête épique. Parviendra-t-il à survivre ?

Godstrike est un jeu de shoot en temps limité dans lequel vous utilisez vos deux sticks pour affronter des boss terrifiants en 1 contre 1! Le temps est votre monnaie d’échange, ainsi que votre santé.Le jeu sort le 15 avril sur Nintendo Switch.

Godstrike est un jeu 3D dans lequel vous allez devoir affronter une succession de boss dans un temps donné. Cela signifie que vous allez devoir vaincre tous les boss du jeu avant la fin du temps imparti ! Dans Godstrike, le temps, c’est de l’argent… mais c’est aussi de la santé, ce qui veut dire qu’acheter des capacités ou subir des dégâts réduit votre temps restant. Alors, attention au chrono !

COMPÉTENCES

Au fil de la partie, vous débloquerez jusqu’à 40 capacités uniques en venant à bout des boss. Avant chaque combat, vous pourrez modifier votre sélection de capacités afin d’optimiser votre style de jeu et de découvrir de puissantes combos et synergies !

HISTOIRE

Dans Godstrike, vous incarnez Talaal, le dernier des sept masques de Dieu, qui retrouve sa porteuse juste à temps pour affronter ses frères et sœurs, lesquels la traquent afin d’absorber le pouvoir contenu dans le masque. La porteuse se retrouve prise dans une guerre qui n’est pas la sienne, un cycle impossible à rompre.

Depuis 60 ans, THE GAME OF LIFE nous a montré comment gagner en grandissant. Aujourd’hui, Marmalade Game Studio et Hasbro sont fiers d’annoncer le jeu THE GAME OF LIFE 2 ! Cette suite vous apporte plus de choix et plus de liberté ! Serez-vous blogueur vidéo ou ingénieur ? Découvrez-le 29 mars sur Nintendo Switch pour $29.99 / €29.99 / £29.99.

Ce jeu de société numérique est la suite officielle et contemporaine du jeu classique THE GAME OF LIFE. Il offre plus de choix et plus de liberté à chaque étape du jeu sur un plateau 3D entièrement animé et immersif. Vous avez des milliers de nouvelles façons de vivre votre vie avant d’atteindre la ligne d’arrivée. DESTINS – LE JEU DE LA VIE 2 fait partie des jeux de société classiques de Marmalade Game Studio pour les petits comme pour les grands.

Danger Scavenger est un skyline crawler roguelite dynamique dans un style cyberpunk. Éclatez les robots ennemis sur les toits de gratte-ciel. Frayez-vous un chemin jusqu’aux niveaux supérieurs, pillez, achetez des trucs, améliorez-vous, luttez contre les multinationales cupides, rebellez-vous! Danger Scavenger sortira le 25 mars.

Mortellement efficaces. Terriblement compétents. Invisibles aux yeux des citoyens indifférents. Ils se battent contre les multinationales cupides qui ont des nations entières à leurs pieds. Les cols-blancs, méprisants, leur ont donné le nom de Scavengers. Ce sont les Scavengers qui d’abord remarqué que la situation avait changé. Et c’est l’intelligence artificielle A.I.O.N.E. qui a pris le contrôle et a poussé les machines à se révolter contre leurs maîtres. Le temps est venu. Sortez de l’ombre et faites face à ce nouvel ennemi au grand jour. Bientôt, l’IA se rendra compte de la dangerosité des Scavengers. Dans ce cadre dystopique cyberpunk, des multinationales diaboliques ont plongé le monde dans le malheur. Un groupe de parias, les Scavengers, autrefois rejetés par le destin mais aujourd’hui glorifiés et admirés, décide d’inverser le statu quo… et, bien sûr, de tout piller sur la route pour revenir à leur cachette avec un sac rempli de grands trésors… ou de déchets inutiles.

Vous explorerez plus haut que jamais. Danger Scavenger est un skyline crawler roguelite intense dans un style cyberpunk qui vous mènera sur les toits d’une ville cyberpunk stupéfiante où vous devrez faire face à de puissants ennemis contrôlés par une IA dépourvue d’âme. Explorer des donjons, des cavernes et de sombres fosses de l’enfer à la recherche d’aventures et de trésors, c’est terminé. Le monde a changé et une nouvelle ère arrive. Vous quitterez le monde souterrain et vous élèverez vers de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités. Devenez l’un des parias et partez en quête de libération et de richesses infinies cachées dans d’immenses gratte-ciel. Le danger est si grand que tout Scavenger peut changer le cours de l’histoire pour toujours… ou être oublié à tout jamais comme tant d’autres. Choisissez judicieusement votre chemin : les grandes récompenses seront accompagnées de risques encore plus grands !

Evil Inside est un jeu d’horreur psychologique à la première personne. Après le meurtre de sa mère et l’arrestation de son père pour cela, Mark décide de la contacter en utilisant une planche spirituelle. Mark va affronter ses plus grandes peurs pour découvrir la vérité. Le jeu arrivera le 25 mars pour $12.99.

Evil Inside est un jeu d’horreur psychologique à la première personne. Après le meurtre de sa mère et l’arrestation de son père pour cela, Mark décide de la contacter à travers une planche spirituelle, qui explose mystérieusement et fait disparaître Mark. C’est là où tout commence: une série d’évènements paranormaux vont le tourmenter pendant qu’il essaie de rassembler les fragments de la planche spirituelle, afin de découvrir ce qui se passe vraiment. Le joueur incarnera Mark, un adolescent qui s’occupe de son petit frère, parce que celui-ci vient de perdre sa mère et que son père est en prison. Révélez les visions et peurs qui tourmentent Mark. Il est le seul à les connaître… ou y-a-t-il quelqu’un d’autre ? L’objectif est de rassembler les fragments de la planche spirituelle parsemés dans la maison, afin de contacter Rose, sa mère, et découvrir la vérité. Tout le déroulement d’Evil Inside se passe dans une mystérieuse maison… ou presque tout. Explorez la maison de Mark qui est constamment en train de changer. L’ambiance va lentement changer. Rien n’est ce qu’il semble être. Surmontez vos peurs. Faites face à la terreur et la vérité. Mais surtout… Profitez d’une réelle expérience d’horreur. Tout a été très étrange. Pourquoi est-ce papa a fait ça ? Maintenant il est en prison. C’était une bonne personne… Quelque chose cloche. Je dois connaître la vérité… mais il n’y a qu’elle qui sait. Ou plutôt qui savait. Je dois lui parler, je dois découvrir la vérité. Qu’est-ce qu’il s’est passé ? Vous êtes assis sur le canapé. La situation vous submerge. En un instant, votre vie s’est retournée. Presque sans vous en rendre compte, vous vivez maintenant seul. Responsable de votre petit frère. Vous allez dans la cuisine, un grincement. Les lumières clignotent soudainement. Vous êtes seul, enfin vous pensez. En plus de tout ça, cela vous hante de ne pas connaître la vérité, il n’y a rien de clair dans toute cette histoire. Quelque chose ne colle pas… Vos plus grandes peurs deviennent réalité. La solitude et l’obscurité vous envahissent. Qu’est-ce qu’il se passe ? Cette mélodie…

Under: Depths of Fear sortira le 17 mars sur Nintendo Switch.

Est-il vraiment possible d’échapper un jour à ses démons ? Difficile à dire. L’enfer enduré par ceux qui ont combattu dans les tranchées est un traumatisme qui laisse des cicatrices imperissables sur le corps… et l’esprit. Vous pensiez en avoir terminé ? Est-ce bien le cas ? Quand cela s’est-il arrêté ? Où êtes-vous maintenant ? L’eau ne cesse de monter. La seule chose qu’il vous reste à faire, c’est de sauver votre misérable peau, coûte que coûte… tout comme avant. Plongez dans l’esprit d’Alexander Dockter, un ancien combattant de la Première Guerre Mondiale, tandis qu’il s’efforce de survivre à bord d’un étrange pâquebot du début du siècle en train de prendre l’eau. Qu’y a-t-il de pire que de COULER ? Essayez de vous échapper d’un bateau qui fait naufrage en plein milieu de la nuit alors que vous êtes poursuivi par des entités vengeresses qui sabotent vos efforts. Que veulent-elles de vous ? Mettez votre courage à l’épreuve et découvrez si vous êtes ou non capable de surmonter les éléments et les entités qui vous empêchent de vous échapper dans cette expérience d’horreur envoûtante.

The Colonists sortira cette année sur Nintendo Switch. Construisez une nouvelle maison pour votre équipe de robots alors qu’ils commencent une nouvelle vie pour eux-mêmes sur une planète lointaine où ils peuvent réaliser leur rêve ultime : devenir humains.

The Colonists est un jeu relaxant de construction de colonies inspiré des titres The Settlers et la série Anno. Participez à une série de missions de campagne individuelles, jouez à des cartes générées au hasard, rivalisez sur des créations conçues par le joueur ou construisez votre colonie sans aucune contrainte dans le mode bac à sable. Vous prenez le contrôle d’une équipe de robots autoreproducteurs construits pour simuler la civilisation humaine. Après s’être échappés de la Terre, les colons sont maintenant libres de parcourir la galaxie à la recherche d’un nouveau foyer et de construire la colonie de leurs rêves. Vous progresserez à travers trois époques différentes en construisant les infrastructures de votre colonie par la mise en place de systèmes de transport par route, bateau et train. Exploitez les ressources naturelles, mettez en place une agriculture et une production alimentaire, créez des expéditions pour découvrir de nouvelles terres et faites des recherches sur les nouvelles technologies. Avec deux volets de mission distincts, The Colonists vous permet soit de créer des colonies tentaculaires en paix, soit de vous mesurer à des colonies d’IA dans des scénarios militaires où le vainqueur remporte tout. Explorez, recherchez, gérez, modifiez et affinez à votre guise.

Fantasy Tavern Sextet -Vol.3 Postlude Days- osritra le 18 mars sur l’eShop pour 6,59 €.

Le dernier chapitre de la série en 3 parties! Situé dans une taverne dans un monde fantastique, vous rirez et pleurerez dans ce jeu d’aventure et de comédie romantique de harem d’amour légèrement méchant.

Beaucoup de temps s’est écoulé depuis que notre héros, le chef d’un café de ménage Akihabara, a été transporté dans un autre monde. Un jour, une fille seule fait irruption dans la taverne en criant: “”Je suis ici pour inspecter les activités hostiles!”” La fille en question est Anzu, la meilleure femme de chambre du maid cafe pour lequel notre héros travaillait dans son monde d’origine. Il est révélé qu’Anzu est arrivé dans l’autre monde après notre héros et qu’il a travaillé pour la taverne rivale de Stray Sheep. Après son arrivée inattendue, Anzu et Lupin parlent de choses, ce qui, pour une raison quelconque, conduit Anzu à commencer à travailler au Stray Sheep?! Au milieu de ce chaos entourant notre protagoniste, Plumeria se joint au combat pour les affections de notre héros, intensifiant la bataille des filles pour gagner encore plus son cœur! La vie quotidienne de notre héros dans un monde fantastique à la merci de six autres beautés sera à jamais changée quand le vassal d’un certain héros rendra visite à la taverne …

Super Impossible Road arrivera sur Nintendo Switch.