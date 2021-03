La nouvelle mise à jour gratuite d’Animal Crossing: New Horizons du 18 mars apporte de nouveaux habitants, de nouveaux objets et bien plus !

Le printemps approche dans Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch avec une nouvelle mise à jour gratuite qui arrive le 18 mars. Téléchargez cette mise à jour* pour découvrir de nouveaux objets, habitants ainsi que les dernières améliorations apportées au jeu.

Les habitants et les objets Sanrio sont arrivés !

À partir du 18 mars, de nouveaux habitants et objets Sanrio seront accessibles grâce aux cartes amiibo du paquet Sanrio Animal Crossing (vendu séparément) qui sera réédité à la fin du mois. En utilisant les six cartes amiibo du paquet Sanrio Animal Crossing, vous pouvez inviter des habitants spéciaux à venir camper sur votre île et même ensuite leur demander de venir emménager pour de bon ! Vous pouvez aussi acheter des objets inspirés de personnages Sanrio comme Hello Kitty, Cinnamoroll et Pompompurin pour rendre votre île toujours plus mignonne ! Les possesseurs du paquet Sanrio Animal Crossing peuvent accéder à ce nouveau contenu tout de suite après avoir téléchargé la nouvelle mise à jour.*

L’appli Motifs persos s’améliore !

L’appli Motifs persos de votre Nookphone ne reçoit pas une, mais deux améliorations ! Une fois la nouvelle mise à jour téléchargée*, rendez-vous au bureau des résidents pour les récupérer depuis le Nook Stop. L’amélioration Motifs persos pour pros+ ajoute de nouvelles catégories de personnalisation. Grâce aux quatre nouvelles catégories de motifs persos pro ainsi qu’aux 100 nouveaux emplacements de sauvegarde (50 pour les motifs persos, 50 pour les motifs pro), vous allez pouvoir donner libre cours à votre créativité !

Vous pouvez aussi ajouter le Portail des motifs persos disponible dans la boutique des Sœurs Doigts de Fée directement à l’appli Motifs persos, et ainsi y accéder depuis n’importe où sur votre île** et profiter des 12 millions de motifs persos qui ont déjà été mis en ligne, voire publier vos propres créations !

La mise à jour s’accompagne d’un cadeau*

En téléchargeant la nouvelle mise à jour*, vous recevrez aussi directement dans votre boîte aux lettres en jeu un gâteau du premier anniversaire concocté par Nook Inc., en l’honneur du premier anniversaire du jeu qui aura lieu le 20 mars !

Nouveaux objets saisonniers

L’arrivée du printemps, ça se fête ! Pour l’occasion, de nouveaux objets sont temporairement disponibles dans la Boutique Nook et chez les Sœurs Doigts de Fée. Ne ratez pas l’occasion de mettre la main sur le coussin péteur (disponible du 26 mars au 1er avril) pour célébrer le 1er avril comme il se doit, ainsi que sur la gamme d’objets et vêtements « bal de promo » (disponibles du 1er au 30 avril). Célébrez aussi Singmogil en plantant un forsythia (disponible du 1er au 10 avril) et fêtez le jour de la nature avec un globe cool (disponible du 15 au 22 avril) !

Nouvel objet exclusif pour les abonnés au service Nintendo Switch Online

En plus du tapis en soie Nook Inc. déjà disponible pour eux via Nook Shopping, les abonnés au service Nintendo Switch Online pourront aussi toujours via Nook Shopping** commander une Nintendo Switch Lite en jeu (disponible en quatre coloris !) après avoir installé la nouvelle mise à jour* !

C’est bientôt l’heure de la fête des œufs !

Un invité très spécial va bientôt venir visiter votre île… et il s’agit d’Albin le lapin ! À partir du 28 mars, partez à la chasse aux œufs cachés un peu partout sur l’île, servez-vous-en pour fabriquer des objets et donnez-les à Albin durant le jour des œufs le 4 avril pour obtenir des récompenses. Des objets spéciaux pour le jour des œufs seront aussi disponibles à la Boutique Nook.

Gagnez des points Nook avec NookLink

NookLink, disponible dans l’app pour smartphones et tablettes Nintendo Switch Online s’offre aussi une mise à jour en mars. Une fois cette mise à jour effectuée, vous pourrez accumuler des points Nook à échanger contre des objets en jeu. N’hésitez pas à utiliser NookLink tous les jours pour récolter un maximum de récompenses !

Découvrez le créateur de brochure insulaire d’Animal Crossing: New Horizons

Une nouvelle manière de partager votre île avec le reste du monde est en approche ! Le créateur de brochure insulaire d’Animal Crossing: New Horizons fait son arrivée le 24 mars et permet aux possesseurs du Forfait Évasion Île déserte de présenter leur île sous son meilleur jour. Transférez les captures d’écran et les vidéos d’Animal Crossing: New Horizons capturées sur votre console Nintendo Switch vers votre smartphone ou tablette et publiez-les sur le site du créateur de brochure insulaire. Vous pouvez aussi créer des posters virtuels et des vidéos de présentation pour montrer les meilleurs aspects de votre île. Téléchargez et partagez ces créations avec le reste du monde sur les réseaux sociaux ! Veuillez noter que le créateur de brochure insulaire d’Animal Crossing: New Horizons ne sera disponible que pour une durée limitée. Plus de détails sur la disponibilité de ce service seront communiquées sur le site web du créateur de brochure insulaire.