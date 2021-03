5 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

On commence avec un petit jeu indé très attendu.

El Hijo – A Wild West Tale sortira le 25 mars

“El Hijo – A Wild West Tale” est un passionnant jeu de western-spaghetti, dans lequel vous guidez un garçon de 6 ans dans sa quête pour retrouver sa mère. À six ans, “El Hijo” doit toujours se faufiler à travers les dangers de son monde. Au fur et à mesure qu’il surmonte ses difficultés, il gagne en confiance et en ruse tout en multipliant les stratagèmes pour échapper à ses ennemis. Au cours de son voyage, il se retrouvera dans un monastère isolé, un désert rude et impitoyable et une ville frontalière pleine de crimes et de vilenies. Le voyage commence lorsqu’une agricultrice et son fils “El Hijo” sont attaqués par des bandits qui rasent leur ferme. La mère décide de laisser “El Hijo” dans un monastère isolé afin de le protéger. Cependant, “El Hijo” décide que la vie monastique n’est pas pour lui et décide de s’échapper. “El Hijo” est un jeu où la discrétion est de mise. La violence est troquée contre l’espièglerie et la légèreté d’un jeune enfant. Le jeu des ombres est au cœur du jeu et “El Hijo” devra souvent se cacher. Sans ajouter de nouvelles mécaniques superflues, le gameplay s’étend naturellement, des variations de mécaniques existantes sont progressivement introduites, puis combinées entre elles pour augmenter le défi. Ces modifications de mécanismes sont souvent le résultat des environnements variés et de plus en plus dangereux que “El Hijo” doit traverser pour atteindre son but ultime.

Inspiré par la série primée de jeux de société, Arkham Horror: Mother’s Embrace est un jeu d’enquête avec combat au tour par tour, ayant pour toile de fond l’univers culte de H.P. Lovecraft. Plongez dans cette histoire originale imaginée par les scénaristes officiels de Fantasy Flight Interactive et explorez les légendes américaines des années 20. En 1926, une professeure d’astronomie est retrouvée morte dans son manoir et tout semble indiquer qu’elle a été la victime d’un meurtre monstrueux. Incarnez l’un des 12 protagonistes les plus célèbres de cette série, avec chacun leurs compétences, et assemblez votre équipe d’investigateurs pour tenter de résoudre cette sombre affaire. Trouvez des indices, menez des interrogatoires et progressez à travers neuf chapitres pour démêler le vrai du faux. Votre enquête vous mènera vers des lieux emblématiques de l’univers fantastique de H.P. Lovecraft, de l’université Miskatonic à l’asile psychiatrique d’Arkham en passant par le périlleux bayou. Au fur et à mesure de l’enquête, votre équipe devra faire face à des curiosités scientifiques, des créatures cauchemardesques et un sinistre culte, dont le plan machiavélique pourrait déclencher la fin du monde. À l’aide de nombreuses armes de mêlée et à distance, ainsi que de puissants objets et de sortilèges dévastateurs, terrassez vos adversaires en combat au tour par tour tout en vous efforçant de préserver votre Santé mentale. Tandis que vous affronterez des horreurs lovecraftiennes, vos investigateurs sombreront toujours plus loin vers la folie, leur niveau de Santé mentale sera affecté et les traumatismes subis influeront sur la suite de votre enquête. Ménagez votre Santé mentale et prenez les bonnes décisions… Les Grands Anciens préparent leur retour.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark sortira sur Nintendo Switch le 15 avril.

Préparez votre planche Ouija, il est temps de repartir pour Twin Lakes, la 34e ville la plus hantée d’Amérique. Rejoignez l’inspecteur McQueen tandis qu’il se fraye un chemin à travers six affaires effrayantes et risque sa vie pour résoudre les macabres mystères qui affligent cette ville. Twin Lakes est une ville maudite. Enfin, moins maudite que “hantée par les démons”, mais plus maudite que “on y perd toujours ses clés” ou “on y marche souvent dans les flaques”. Disons qu’elle est à peu près au milieu de l’échelle des malédictions. Assez maudite pour que cela représente une nuisance, et assez maudite pour que quelqu’un doive s’en occuper… C’est là qu’intervient le Darkside Detective. Chaque fois que vous entendez un bruit dans la nuit, que vous sentez un frisson qui traverse votre corps ou que vous percevez quelque chose de louche, l’inspecteur Francis McQueen n’est jamais très loin. Non, il ne louche pas, c’est une expression… Dans cette suite directe de The Darkside Detective, McQueen doit sauver son acolyte généralement présent (plus de corps que d’esprit), l’agent Dooley, du Côté Obscur. Ainsi, le duo de choc pourra faire ce qu’il fait de mieux : enquêter sur les nombreux événements étranges, souvent paranormaux et toujours paradoxaux de la ville. Rejoignez-les dans cette aventure effrayante et drôle dans ce point and click tandis qu’ils enquêtent sur six cas uniques. McQueen et Dooley seront amenés à visiter une fête foraine, la maison de retraite du coin, une arène de catch amateur et iront également jusqu’en Irlande pour faire tout leur possible pour repousser le Côté Obscur.

Luckslinger sortira le 9 avril sur Nintendo Switch pour $9.99 / €9.99.

Genesis Noir est une aventure noire à travers le temps et l’espace. Lorsqu’un triangle amoureux entre des êtres cosmiques se change en conflit amer, un dieu jaloux tire un coup de feu : le Big Bang. Plongez dans l’univers en expansion et trouvez un moyen de détruire la création et sauver votre amour. Le jeu Genesis Noir soritra pour $14.99 le 26 mars.

Vous incarnez Personne, un marchand de montres pris dans un triangle amoureux avec d’autres êtres cosmiques : Madame Foule et Monsieur Doré. Lorsque cette histoire se change en conflit amer, vous verrez un dieu jaloux tirer un coup de feu : le Big Bang. Plongez dans l’univers en expansion et trouvez un moyen d’empêcher ou détruire la création et de sauver votre amour.



UNE AVENTURE EN POINT AND CLICK PEU ORDINAIRE

Grâce aux puzzles tactiles et à l’exploration, vous expérimenterez sur des objets dans de petits morceaux de l’univers afin de découvrir comment les manipuler pour progresser dans votre aventure. Utilisez un téléphone à cadran, détruisez une civilisation, plantez un jardin, improvisez avec un musicien, créez la vie… tout cela pour trouver un moyen de sauver Madame Foule.



PLONGEZ DANS L’UNIVERS EN EXPANSION

Le Big Bang n’est pas seulement la naissance de la création, c’est aussi un coup de feu figé dans le temps, et la balle file droit vers l’amour de votre vie. Vous sauterez dans des poches temporelles, explorerez des moments à travers la durée de vie de l’univers, et trouverez un moyen de changer le cours du destin.



ASSISTEZ À LA NAISSANCE ET À L’HISTOIRE DE L’HUMANITÉ

Vous observerez divers moments de l’histoire de l’univers : des premières microsecondes de la vie jusqu’aux milliers de milliards d’années dans le futur. Qu’allez-vous apprendre de ces nouvelles créations en cherchant à les détruire ?