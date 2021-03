Top des ventes de la semaine au Royaume-Uni (UK)

Voici le Top Ten UK de GfK pour la semaine se terminant le 13 mars :

2 1 Spider-Man: Miles Morales 1 2 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 3 3 Animal Crossing: New Horizons 4 4 Mario Kart 8: Deluxe 8 5 Minecraft (Switch) 5 6 Call of Duty: Black Ops Cold War 7 7 Grand Theft Auto 5 10 8 Assassin’s Creed Valhalla 6 9 Super Mario 3D All-Stars 9 10 Ring Fit Adventure

Les jeux Nintendo Switch continuent de dominer le classement des ventes en boîtes. Animal Crossing : New Horizons est n°3, Mario Kart 8 : Deluxe est n°4, et la version Switch de Minecraft est n°5. Le prochain grand jeu qui sortira et qui aura probablement un impact sur ces classements est également un jeu Switch. Monster Hunter : Rise, qui sortira à la fin du mois de mars, devrait être le nouveau jeu le plus vendu du mois.

Spider-Man : Miles Morales s’est emparé de la première place au Royaume-Uni pour la première fois depuis son lancement en novembre. Bien que disponible également sur PS4, le jeu de super-héros est devenu le titre de lancement le plus vendu de la PS5 (en termes de ventes physiques). En effet, même si l’on retirait les ventes de la version PS4 cette semaine, le jeu serait toujours numéro 1. La version PS5 a représenté 90% des ventes du jeu cette semaine. Les ventes en boîte du jeu ont augmenté de 36 % d’une semaine sur l’autre, grâce à l’arrivée sur le marché d’un nombre encore plus important de PS5. Les niveaux de stock de la PlayStation 5 se sont considérablement améliorés en février et début mars, même si la console continue de s’écouler immédiatement dès que de nouvelles unités arrivent. D’autres jeux ont bénéficié des nouveaux stocks de PS5, notamment Immortals : Fenyx Rising d’Ubisoft, dont les ventes ont augmenté de 52 % et qui se trouve à la 14e place. Mortal Kombat 11 Ultimate, quant à lui, a vu ses ventes augmenter de 203 % et réintègre le Top 40 à la 18e place, également grâce à la PlayStation 5.

Le succès de Spider-Man signifie que Super Mario 3D World + Bowser’s Fury tombe finalement à la deuxième place après quatre semaines au sommet. Le jeu Nintendo Switch a vu ses ventes chuter de 15 % d’une semaine à l’autre.