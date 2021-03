Top des ventes de la semaine au Japon: Nintendo toujours sans concurrence

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town

Voici le top des ventes de la semaine (08 mars – 14 mars) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Cette semaine, il n’y a qu’une seule sortie dans le Top 10 Software : le dernier opus de la longue série des A-Train. A-Train: All Aboard! Tourism connaît un bon départ avec 16 179 exemplaires vendues. À titre de comparaison, le premier opus de la Nintendo 3DS s’est vendu à environ 22 000 exemplaires au lancement (et à près de 50 000 exemplaires en LTD). Ce jeu Nintendo Switch devrait pouvoir faire aussi bien (y compris en numérique). Bravely Default II est encore en baisse, mais il semblerait que Square-Enix ait toujours du mal à faire face à la demande et les nouvelles livraisons ne sont clairement pas suffisantes.

01./01. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 41.734 / 518.121 (-22%)

02./03. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 25.287 / 2.031.842 (-20%)

03./04. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 18.802 / 2.452.076 (-7%)

04./00. [NSW] A-Train: All Aboard! Tourism <SLG> (Artdink) {2021.03.12} (¥6.980) – 16.179 / NEW

05./02. [NSW] Story of Seasons: Pioneers of Olive Town <SLG> (Marvelous) {2021.02.25} (¥5.980) – 12.917 / 248.990 (-62%)

06./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.231 / 3.726.462 (-17%)

07./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 10.947 / 4.198.272 (-9%)

08./08. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 10.055 / 6.690.200 (-14%)

09./05. [NSW] Bravely Default II <RPG> (Square Enix) {2021.02.26} (¥6.800) – 9.720 / 122.622 (-51%)

10./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.690 / 1.852.323 (-1%)

Cette semaine, les ventes de Nintendo Switch ont chuté à 72 610 exemplaires, principalement en raison des pénuries qui touchent le modèle classique. La situation est loin d’être aussi grave que l’année dernière à la même période, mais il est de plus en plus difficile de trouver le modèle classique en magasin. La demande pour la console reste anormalement forte, et les choses ne vont pas changer de sitôt avec la sortie prochaine de Monster Hunter Rise.