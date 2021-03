BALAN WONDERWORLD prépare son numéro d’ouverture pour le 26 mars

La nouvelle bande-annonce dévoilée lors du SQUARE ENIX PRESENTS plante le décor des aventures merveilleuses du jeu de plateformes et d’action en 3D

PARIS, le 19 mars 2021 – Au cours de son événement numérique en direct SQUARE ENIX® PRESENTS, SQUARE ENIX a dévoilé la nouvelle bande-annonce de BALAN WONDERWORLD™, son nouveau jeu de plateformes en 3D. La vidéo en révèle davantage sur la mystérieuse aventure qui attend les joueurs le 26 mars 2021.

Cette vidéo offre aux joueurs un aperçu de BALAN WONDERWORLD et met en avant la magie et la fantaisie de Wonderworld à travers les stars du spectacle, Leo et Emma. Avec l’aide de Balan, l’espiègle maître de cérémonie, les joueurs doivent rétablir l’équilibre de douze âmes tourmentées en éliminant les Négatis, des manifestations physiques de l’inquiétude et d’autres émotions négatives. Les joueurs devront sauter, grimper, voler, frapper et plus encore pour y parvenir, tout en explorant une pléthore de zones différentes et en collectionnant plus de 80 costumes qui leur confèrent des pouvoirs spéciaux et les aideront dans leur aventure.

L’équipe de développement de BALAN WONDERWORLD a par ailleurs publié un article de blog dans lequel elle aborde les thèmes du jeu et donne un aperçu de ce qui attend les joueurs : https://square-enix-games.com/en_GB/news/balan-wonderworld-themes

BALAN WONDERWORLD est classé PEGI 7 et sera disponible le 26 mars 2021 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™, Xbox Series X|S/Xbox One et Steam®.

Le jeu est disponible en précommande ici : https://balanwonderworld.square-enix-games.com/. Les exemplaires physiques du jeu incluent en outre un billet du Théâtre de Balan, jusqu’à épuisement des stocks