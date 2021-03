L’extension Épée et Bouclier – Styles de Combat du Jeu de Cartes Pokémon introduit une nouvelle mécanique de jeu

Le 19 mars 2021. La nouvelle extension Épée et Bouclier – Styles de Combat du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon de The Pokémon Company International est sortie. Cette extension introduit les Styles de Combat : une nouvelle mécanique de jeu qui va secouer les stratégies dans le JCC Pokémon. Cette extension est disponible dans les magasins participants du monde entier.

Les styles de combat sont inspirés des jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Ils se traduisent soit par le style Poing Final qui inflige de puissantes et percutantes attaques pouvant mettre K.O. le Pokémon de votre adversaire en une seule frappe, soit par le style Mille Poings qui s’appuie sur des attaques furtives qui prendront n’importe quel adversaire par surprise. Il existe également des cartes Dresseur et Énergie Poing Final et Mille Poings. Elles soutiennent les Pokémon du style de combat correspondant et permettent aux joueurs de construire un deck Poing Final ou Mille Poings.

Disponible dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et les collections spéciales, l’extension Épée et Bouclier – Styles de Combat contient 60 cartes Style de Combat telles que Shifours Poing Final-V, Shifours Mille Poings-V, Shifours Poing Final-VMAX et Shifours Mille Poings-VMAX. De plus, les Dresseurs peuvent construire leur deck avec les cartes suivantes :