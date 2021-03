La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Trails of Cold Steel IV, Shin Megami Tensei III, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – 10.6GB

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster – 8.5GB

Arkham Horror: Mother’s Embrace – 3.9GB

Genesis Noir – 3.1GB

Clea 2 – 1.9GB

Afterpulse – 1.7GB

A Long Way Down – 1.4GB

Danger Scavenger – 1.1GB

Evil Inside – 1.0GB

Narita Boy – 727MB

Krystopia: A Puzzle Journey – 725MB

Drive Buy – 710MB

Godstrike – 704MB

Cozy Grove – 596MB

Die With Glory – 593MB

The Game of Life 2 – 529MB

Little Kite – 414MB

Escape from Life Inc – 402MB

Mahluk dark demon – 392MB

Tesla Force – 316MB

Gold Digger – 246MB

Cannon Brawl – 224MB

Sakura In Gameland – 222MB

Mancala Classic Board Game – 191MB

Mega Mall Story 2 – 170MB

Skyland Rush – Air Raid Attack – 165MB

Train Station Simulator – 124MB

Wild Park Manager – 120MB

Barrage Fantasia – 115MB

Golf Royale – 98MB

Dungeon and Puzzles – 73MB

Hellbreachers – 56MB

One Escape – 40MB

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).