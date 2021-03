La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

80’s Overdrive – $3.99 (prix de base: $9.99)

99Vidas: Definitive Edition – $1.99 (prix de base: $9.99)

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion – $19.99 (prix de base: $39.99)

AeternoBlade – $5.99 (prix de base: $14.99)

AeternoBlade II: Director’s Rewind – $14.99 (prix de base: $19.99)

Amnesia: Collection – $5.99 (prix de base: $29.99)

Aqua Moto Racing Utopia – $9.99 (prix de base: $39.99)

Aragami: Shadow Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Assassin’s Creed III: Remastered – $15.99 (prix de base: $39.99)

Axiom Verge – $9.99 (prix de base: $19.99)

Bee Simulator – $9.99 (prix de base: $39.99)

BioShock 2 Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

BioShock: The Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

BioShock Infinite: The Complete Edition – $7.99 (prix de base: $19.99)

BioShock Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

Bit.Trip Beat – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Core – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Fate – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Flux – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Runner – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Void – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bleed – $3.59 (prix de base: $11.99)

Bleed 2 – $4.49 (prix de base: $14.99)

Blossom Tales: The Sleeping King – $6.74 (prix de base: $14.99)

Borderlands: Game of the Year Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Borderlands: The Handsome Collection – $15.99 (prix de base: $39.99)

Borderlands Legendary Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

Build a Bridge! – $2.99 (prix de base: $14.99)

Call of Juarez: Gunslinger – $9.99 (prix de base: $19.99)

Candle: The Power of the Flame – $5.99 (prix de base: $19.99)

CastleStorm – $3.74 (prix de base: $14.99)

CastleStorm 2 – $8.99 (prix de base: $19.99)

Cel Damage HD – $2.99 (prix de base: $9.99)

Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Civilization VI – $19.79 (prix de base: $59.99)

Clan N – $7.49 (prix de base: $14.99)

Clustertruck – $7.49 (prix de base: $14.99)

Collection of Mana – $19.99 (prix de base: $39.99)

Devil May Cry – $9.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 3 Special Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

Dex – $1.99 (prix de base: $19.99)

Door Kickers – $5.99 (prix de base: $11.99)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $14.99 (prix de base: $29.99)

Dragon Quest – $3.49 (prix de base: $4.99)

Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line – $4.54 (prix de base: $6.49)

Dragon Quest III: The Seeds of Salvation – $8.74 (prix de base: $12.49)

Draw a Stickman: EPIC 2 – $1.99 (prix de base: $6.99)

Family Feud – $20.09 (prix de base: $29.99)

Fear Effect Sedna – $1.99 (prix de base: $19.99)

Final Fantasy IX – $10.49 (prix de base: $20.99)

Final Fantasy VII – $7.99 (prix de base: $15.99)

Final Fantasy VIII Remastered – $9.99 (prix de base: $19.99)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – $24.99 (prix de base: $49.99)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $24.99 (prix de base: $49.99)

Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $14.99 (prix de base: $29.99)

Forgotton Anne – $7.99 (prix de base: $19.99)

Garage – $7.49 (prix de base: $14.99)

Gear.Club Unlimited – $2.98 (prix de base: $14.90)

Goblin Sword – $1.99 (prix de base: $4.99)

Gods Will Fall – $18.74 (prix de base: $24.99)

Graveyard Keeper – $9.99 (prix de base: $19.99)

Groove Coaster Wai Wai Party!!!! – $44.99 (prix de base: $59.99)

Hello Neighbor – $19.99 (prix de base: $39.99)

Hello Neighbor Hide and Seek – $14.99 (prix de base: $29.99)

HyperParasite – $1.99 (prix de base: $17.99)

Hyper Sentinel – $1.99 (prix de base: $7.99)

I Am Setsuna – $19.99 (prix de base: $39.99)

Immortals Fenyx Rising – $29.99 (prix de base: $59.99)

Incredible Mandy – $5.99 (prix de base: $14.99)

Jeopardy! – $7.99 (prix de base: $19.99)

Just Dance 2020 – $24.99 (prix de base: $39.99)

Just Dance 2021 – $24.99 (prix de base: $49.99)

L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

Leisure Suit Larry: Wet Dream’s Don’t Dry – $7.99 (prix de base: $39.99)

Lost Sphear – $19.99 (prix de base: $49.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle – $9.99 (prix de base: $59.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition – $13.59 (prix de base: $79.99)

Mega Man 11 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Mega Man Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $14.99)

Mega Man Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $19.79 (prix de base: $29.99)

Mercenaries Saga Chronicles – $7.49 (prix de base: $14.99)

Miles & Kilo – $1.99 (prix de base: $7.99)

Ministry of Broadcast – $7.49 (prix de base: $14.99)

Monster Boy and the Cursed Kingdom – $15.99 (prix de base: $39.99)

Mr. Shifty – $7.49 (prix de base: $14.99)

My Brother Rabbit – $2.99 (prix de base: $14.99)

NBA 2K21 – $19.79 (prix de base: $59.99)

NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

Nyan Cat: Lost in Space – $4.99 (prix de base: $9.99)

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $6.74 (prix de base: $14.99)

Octahedron: Transfixed Edition – $6.49 (prix de base: $12.99)

Oh My Godheads: Party Edition – $2.99 (prix de base: $14.99)

Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base: $19.99)

Oninaki – $24.99 (prix de base: $49.99)

Party Hard – $7.49 (prix de base: $14.99)

Party Hard 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

PGA Tour 2K21 – $29.99 (prix de base: $59.99)

Phantom Doctrine – $1.99 (prix de base: $19.99)

Phantom Trigger – $7.49 (prix de base: $14.99)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base: $29.99)

Piczle Colors – $4.80 (prix de base: $12.00)

Piczle Lines DX – $5.99 (prix de base: $14.99)

Piczle Lines DX 500 More Puzzles! – $3.99 (prix de base: $9.99)

Piczle Lines DX Bundle – $7.99 (prix de base: $19.99)

Pocket League Story – $7.00 (prix de base: $14.00)

Postal Redux – $5.99 (prix de base: $9.99)

Punch Club – $7.49 (prix de base: $14.99)

Quest of Dungeons – $2.99 (prix de base: $8.99)

Raji: An Ancient Epic – $12.49 (prix de base: $24.99)

Rayman Legends Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

RISK Global Domination – $9.99 (prix de base: $19.99)

Romancing SaGa 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

Romancing SaGa 3 – $14.49 (prix de base: $28.99)

SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $14.99 (prix de base: $29.99)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition – $11.99 (prix de base: $14.99)

Screencheat: Unplugged – $2.33 (prix de base: $12.99)

Shelter Generations – $7.99 (prix de base: $19.99)

Shinsekai Into the Depths – $14.99 (prix de base: $19.99)

Slayin 2 – $3.49 (prix de base: $11.99)

South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base: $59.99)

South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base: $29.99)

Sparklite – $9.99 (prix de base: $24.99)

SpeedRunners – $7.49 (prix de base: $14.99)

Spelunker Party! – $14.99 (prix de base: $29.99)

Starlink: Battle for Atlas – $14.99 (prix de base: $59.99)

Starlink: Battle for Atlas Deluxe Edition – $23.99 (prix de base: $79.99)

Star Ocean: First Departure R – $10.49 (prix de base: $20.99)

Streets of Rogue – $9.99 (prix de base: $19.99)

Subsurface Circular – $2.99 (prix de base: $5.99)

Super Chariot – $1.99 (prix de base: $14.90)

Tharsis – $2.99 (prix de base: $11.99)

The Final Station – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Friends of Ringo Ishikawa – $8.99 (prix de base: $14.99)

The Outer Worlds – $29.99 (prix de base: $59.99)

The Town of Light: Deluxe Edition – $4.99 (prix de base: $9.99)

They Bleed Pixels – $4.49 (prix de base: $14.99)

Toki – $1.99 (prix de base: $14.90)

Totally Reliable Delivery Service – $7.49 (prix de base: $14.99)

Touhou Spell Bubble – $43.99 (prix de base: $54.99)

Transformers: Battlegrounds – $27.99 (prix de base: $39.99)

Trials of Mana – $29.99 (prix de base: $49.99)

Trials Rising – $5.99 (prix de base: $19.99)

Trials Rising Gold Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

Trivial Pursuit Live! – $9.99 (prix de base: $19.99)

Ultracore – $11.99 (prix de base: $19.99)

Umihara Kawase BaZooKa! – $17.99 (prix de base: $29.99)

Underhero – $10.19 (prix de base: $16.99)

Uno – $3.99 (prix de base: $9.99)

Unrailed! – $13.99 (prix de base: $19.99)

Unreal Life – $16.09 (prix de base: $22.99)

Valfaris & Slain Double Pack – $13.99 (prix de base: $39.99)

Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base: $19.99)

Venture Kid – $2.50 (prix de base: $10.00)

Venture Towns – $7.00 (prix de base: $14.00)

Wheel of Fortune – $7.99 (prix de base: $19.99)

WILL: A Wonderful World – $7.49 (prix de base: $14.99)

Wingspan – $14.99 (prix de base: $19.99)

World of Final Fantasy Maxima – $19.99 (prix de base: $39.99)

Wuppo: Definitive Edition – $4.99 (prix de base: $14.99)

WWE 2K Battlegrounds – $19.99 (prix de base: $39.99)

XCOM 2 Collection – $14.99 (prix de base: $49.99)

Zoids Wild: Blast Unleashed – $27.99 (prix de base: $39.99)