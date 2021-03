Le top 5 des meilleures ventes de la semaine en France + top UK

Je vous propose de jeter un œil sur les meilleures ventes physiques en France d’après GSD (Game Sales Data) via le S.E.L.L. pour la semaine 10 de 2021 (du 08/03/2021 au 13/03/2021). Le dématérialisé n’est pas pris en compte dans le classement.

A propos de la méthodologie employée : le top des ventes en valeur hebdomadaire est extrait des données du panel extrapolé GSD (Game Sales Data). Il est le reflet des produits vendus dans les points de vente Français.

1) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Switch) / =

2) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / =

3) Ring Fit Adventure (Switch) / =

4) Animal Crossing : New Horizons (Switch) / =

5) Super Mario 3D All-Stars (Switch) / =

PS5

Spider-Man : Miles Morales

Call Of Duty : Black Ops Cold War

Demon’s Souls

PS4

The Last Of Us Part II

FIFA 21

Call Of Duty : Black Ops Cold War

XSeriesX

Assassin’s Creed Valhalla

Call Of Duty : Black Ops Cold War

Hitman 3

XOne

Call Of Duty : Black Ops Cold War

FIFA 21

Cyberpunk 2077

Switch

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Mario Kart 8 Deluxe

Ring Fit Adventure

PC

Microsoft Flight Simulator

Football Manager 2021

Les Sims 4 : Édition Standard

On passe au top UK, mais cette fois sur la semaine se terminant le 20 mars.

Last Week This Week Title 3 1 Animal Crossing: New Horizons 2 2 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 1 3 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 4 4 Mario Kart 8: Deluxe 7 5 Grand Theft Auto V 6 6 Call of Duty: Black Ops Cold War New Entry 7 Hades 5 8 Minecraft (Switch) 9 9 Super Mario 3D All-Stars 16 10 Minecraft Dungeons

Hades, le jeu acclamé de Supergiant Games, a fait son entrée dans les charts britanniques à la 7e place, grâce à la sortie d’une édition physique sur Nintendo Switch. Le jeu est déjà disponible en version numérique sur la console de Nintendo, ainsi que sur PC et Mac, depuis septembre, et a été l’un des jeux les mieux notés de l’année dernière. Hades est la seule nouvelle entrée dans le Top 40 cette semaine et, bien qu’il s’agisse d’une sortie d’un titre vieux de six mois, il a atteint une position dans le Top 10 après seulement deux jours.

Pendant ce temps, Animal Crossing revient à la première place malgré une baisse de 7% des ventes d’une semaine sur l’autre. C’est la première fois que le titre de Nintendo s’empare de la première place depuis début février, date à laquelle il avait été détrôné par Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. La baisse de 19 % des ventes n’a pas empêché Mario de conserver la deuxième place, ce qui signifie que le numéro un de la semaine dernière, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, doit se contenter de la troisième place. Beaucoup plus bas dans le classement, Plants vs Zombies : Battle for Neighborville sur Switch a fait remonter le jeu à la 26e place après une augmentation des ventes de 775 %.