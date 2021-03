Story of Seasons protège la biodiversité ! Marvelous s’engage à protéger une espèce menacée

Saint-Ouen, France – 23 mars 2021 – Marvelous Europe Limited est ravi d’annoncer un partenariat avec la Royal Zoological Society of Scotland (RZSS), association de protection de la faune et flore sauvage, afin de sauver l’une des espèces les plus rares du Royaume-Uni : Blera fallax, la mouche du pin.

Just For Games, en tant que distributeur français de STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town est heureux de partager cette initiative louable contribuant à préserver l’équilibre de la biodiversité, même à l’échelle modeste de ces petits insectes.

Une donation de 20.000 Livres pour sauver Blera fallax de l’extinction

“ Avec un habitat naturel limité à un seul site – une petite parcelle de forêt dans les Cairngorms en Écosse – la mouche du pin est si rare au Royaume-Uni que personne n’a vu un adulte de cette espèce dans la nature depuis plus de sept ans. Dans le cadre de la campagne #SOSPOOT, Marvelous Europe fait un don de 20 000 £ pour financer en partie la construction de nouvelles installations au Highland Wildlife Park de la Royal Zoological Society of Scotland. Celles-ci comprendront une salle d’élevage des larves, un espace pour que les mouches adultes puissent voler et s’accoupler, et un espace de préparation pour que le personnel puisse préparer l’abondance de fleurs dont les syrphes ont besoin pour se nourrir. Grâce à l’argent de Marvelous Europe et d’autres donateurs, dont la National Geographic Society, la Cairngorms National Park Authority, Forestry and Land Scotland et NatureScot, nous espérons que ce programme de conservation et d’élevage contribuera à sauver la mouche du pin, gravement menacé d’extinction. ”

“ Dans STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town, qui sortira le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch, les joueurs commencent leur voyage agricole dans une forêt de pins et doivent travailler en lien avec la nature pour donner vie à leur exploitation. En sauvant Blera fallax, nous espérons apporter un peu de l’univers du jeu dans la nature réelle, tout en contribuant à sauver une espèce britannique menacée d’extinction. ”

“ Elle est peut-être petite, mais la mouche du pin est un pollinisateur important, un rôle partagé par de nombreux invertébrés menacés dans le monde. Le programme d’élevage est “pionnier” en lui-même, car il développe des techniques qui pourraient améliorer la situation d’autres espèces vitales pour les écosystèmes fragiles du monde entier. ”

La Deluxe Edition, disponible le 26 mars 2021 en même temps que la Standard Edition, comprend :

Le jeu Nintendo Switch STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town

Un cahier A5 de 140 pages

10 cartes à collectionner incluant les candidats au mariage

Un poster A3 avec une illustration exclusive d’Igusa Matsuyama

Une boîte collector avec une illustration exclusive d’Igusa Matsuyama

À propos de STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town :

La dernière nouveauté de la franchise STORY OF SEASONS s’enracine sur la Nintendo Switch ! Ce titre de simulation de ferme/vie originale tant attendu donne aux joueurs plus de liberté que jamais ! Adoptez l’esprit des pionniers pour dompter la nature sauvage, découvrez de nouveaux animaux, produisez et faites prospérer votre ferme. Personnalisez chaque centimètre de votre domaine pour impressionner un nouvel ensemble de candidats au mariage d’Oliville, un site touristique en devenir qui se développe et prospère parallèlement à votre ferme.

Caractéristiques principales :

Un monde sauvage à découvrir: Domptez la nature de la péninsule, découvrez la faune et la flore locales, ainsi que les secrets du monde autour de vous. Travaillez la terre pour construire la ferme de vos rêves à partir de rien. Construisez des installations comme vous le souhaitez, améliorez vos compétences agricoles et fabriquez tout, des clôtures aux arroseurs pour les cultures !

Cultivez votre ferme, cultivez votre ville: Réunissez et traitez les matériaux pour répondre aux demandes et améliorer l’infrastructure d’Oliville, mettez vos outils à niveau ou commandez de nouveaux accessoires ou tenues.

Mécanismes simples, jeu riche: Les fermiers en herbe peuvent avoir l’esprit tranquille avec le retour du Mode Pousse et du Mode Normal, avec un nouveau système de demande mettant en évidence les nouvelles fonctionnalités alors que vous aidez les habitants locaux ! Les joueurs expérimentés prêts à créer leur ferme dynamique trouveront tous les éléments fondamentaux de la série STORY OF SEASONS, avec de nouvelles variations par rapport au jeu classique.

Il se passe toujours quelque chose à Oliville ! Participez aux festivals locaux alors que la ville s’anime avec plus de 200 événements uniques ! Apprenez à mieux connaître vos voisins et vous pourriez même trouver l’amour parmi eux.

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town sera disponible le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch.