De nouveaux objets, vêtements et résidents inspirés par les personnages de Sanrio arrivent dans Animal Crossing

Des mises à jour gratuites ajouteront un événement temporaire dans Animal Crossing: Pocket Camp et, dans Animal Crossing: New Horizons, la compatibilité avec six cartes amiibo des séries Hello Kitty, Pompompurin et Cinnamoroll de Sanrio

24 mars 2021 – Animal Crossing: New Horizons accueille de nouveaux résidents et des objets inspirés des personnages célèbres de Sanrio avec le Sanrio Collaboration Pack, disponible à l’achat à partir du 26 mars dans certains points de vente et en ligne. Ce pack inclut les six cartes amiibo de cette collaboration unique. Les cartes sont compatibles avec Animal Crossing: New Horizons et reprennent toutes différents thèmes liés aux personnages de Sanrio.

Pour avoir un aperçu des résidents, des meubles et des objets disponibles grâce à cette collaboration, ne manquez pas la bande-annonce Animal Crossing: New Horizons – Le crossover avec Sanrio arrive ! (Nintendo Switch)

Sanrio apportera également toute la sympathie, la bienveillance et le charme de ses personnages dans le jeu mobile Animal Crossing: Pocket Camp. Du 26 mars à 7 h 59 UTC+1 au 10 mai à 7 h UTC+2, l’événement Série Sanrio Characters 2021 implémentera également des objets reprenant les thèmes des personnages Sanrio sur les campings des joueurs.

À partir du 26 mars jusqu’à la fin de l’événement, le jeu bénéficiera des ajouts suivants :

Tous les joueurs qui se connecteront pendant l’événement pourront recevoir une horloge Sanrio gratuite dans le jeu en appuyant sur l’icône de cadeau. Dans la boutique de gâteaux de la chance, un nouveau gâteau au thème Sanrio sera disponible à l’achat. Chaque gâteau de la chance fournira au joueur l’un des 10 objets Sanrio différents.

Les joueurs auront la possibilité de fabriquer des cadeaux Sanrio à envoyer à leurs amis, leur permettant ainsi d’acquérir aléatoirement l’un des éventails de Sanrio. Il sera possible de collectionner un certain nombre d’éventails à l’effigie des personnages connus de Sanrio, dont Cinnamon, Kitty et Purin.

Les fans peuvent s’attendre à trouver davantage de contenu lié aux personnages Sanriodans Animal Crossing: Pocket Camp entre le 26 mars et le 10 mai, avec notamment le retour des adorables récompenses du premier événement « Série SanrioCharacters »en 2019, qui mettait à l’honneur des personnages comme Kitty, Melody, Kiki & Lala, Keroppi, Cinnamonet Purin.

