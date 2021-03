Samurai Warriors 5 présente ses techniques ultimes !

KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force sont heureux d’annoncer de nouveaux ajouts qui viennent compléter l’arsenal de SAMURAI WARRIORS 5, introduisant ainsi de superbes nouvelles techniques ultimes au sein de cette guerre exaltante. Cet électrifiant jeu à 1 contre 1000 est actuellement en développement sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 (mais également PlayStation®5 grâce à la mise à niveau gratuite), Xbox (One et Series X|S grâce au smart delivery), Steam®, et est prévu pour une sortie le 27 juillet .

L’intrigue de SAMURAI WARRIORS 5 se passe à l’ère Sengoku, durant laquelle un nouvel ordre social s’étend à travers tout le Japon. Tandis que la guerre fait rage, plusieurs figures influentes fleurissent à travers tout le pays, cherchant à régner en maître sur ces temps tumultueux. Parmi elles, le grand daimyō Yoshimoto Imagawa envoie ses troupes escorter son otage, le jeune daimyō de la nation voisine, Ieyasu Tokugawa. Alors que tout le monde évalue la situation, une personne observe patiemment, loin de tout tumulte : Nobunaga Oda.

SAMURAI WARRIORS 5 débute avec Nobunaga, se tenant aux côtés de son ami d’enfance Toshiie Maeda, tandis qu’ils attaquent l’armée d’Imagawa afin de libérer Ieyasu de sa capture.

Dans SAMURAI WARRIORS 5, chaque raid sera complété par la toute nouvelle possibilité d’infliger des techniques ultimes aux ennemis. Ces dernières représentent des actions incroyablement puissantes qui peuvent être utilisées pendant la bataille. Les joueurs pourront ainsi équiper leur personnage jusqu’à quatre types de techniques ultimes, et ce à n’importe quel moment. Parmi elles, retrouvez l’Avalanche, vous permettant de jeter votre lance dans le sol créant ainsi une onde de choc étourdissant les ennemis aux alentours; Recuperation permet quant à elle d’augmenter au choix votre puissance d’attaque, votre défense, ou de recharger votre jauge Musou; Relentless Storm projette les ennemis dans les airs tandis que vous leur assenez un premier coup, suivi d’une frappe infligée par votre lance afin de les ramenez au sol; et enfin Pulse, une technique ultime idéale pour enchaîner les combos, que vous pouvez d’ailleurs combiner avec les attaques Musou.

De plus, les attaques fulgurantes sont également de retour sur le champ de bataille, permettant ainsi aux personnages de voyager sur une grande distance tout en assenant de violents coups aux ennemis. Ces attaques fulgurantes vous permettent de rassembler les combattants à un seul endroit pour les atteindre plus facilement avec une attaque standard. L’enchaînement parfait pour débuter n’importe quelle bataille !

En plus de ces nouvelles informations, neuf personnages ont également été annoncés pour rejoindre la mêlée. Ces personnalités hautes en couleur incluent Kanbei Kuroda, Shikanosuke Yamanaka, Sena, Hanbei Takenaka, Kazuuji Nakamura, Tadakatsu Honda, Toshiie Maeda, Oichi, et Nagamasa Azai. L’entièreté des designs des personnages a été repensée et retravaillée dans un nouveau genre afin de mettre en valeur la période Sengoku à travers un style élégant et impressionnant.

KOEI TECMO Europe a également révélé que la série SAMURAI WARRIORS sera disponible en deux éditions spéciales, exclusivement disponibles sur le KOEI TECMO Europe Online Store. La Treasure Box de SAMURAI WARRIORS 5 inclut la bande-son du jeu, un art book, une sélection de cartes postales, un poster en tissu présentant le nouveau style artistique de cet opus, et bien sûr une copie du jeu, tout ça dans une boîte collector. La Collector’s Edition du jeu comprend tout le contenu présent dans la Treasure Box, avec en plus un mini ensemble de supports en acrylique présentant les personnages clés de ce drame historique épique.