Black Legend est disponible maintenant sur Nintendo Switch

Préparez-vous à affronter un culte sanguinaire, des bêtes féroces et une brume aliénante dans ce jeu de stratégie au tour par tour de Warcave

Geel, Belgique, 25 mars 2021 — Warcave est heureux d’annoncer la sortie de Black Legend, leur RPG de stratégie au tour par tour, qui propose un système de combat alchimique élaboré, 15 classes jouables et une histoire palpitante sur un culte sanguinaire. Le jeu est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 (rétrocompatibilité), Xbox One, Xbox Series (rétrocompatibilité) et Nintendo Switch.

Dans Black Legend, votre survie dépend de votre équipe de mercenaires, qui devra maîtriser aussi bien le combat que l’art de l’alchimie. L’aventure se déroule dans un monde sombre et fantastique inspiré par le folklore et les légendes belges et néerlandaises au XVIIème siècle. Explorez les profondeurs de la ville maudite de Grant pour combattre des cultistes, des monstres et libérez ainsi la population de la démence qui la frappe.

Détails principaux à propos de Black Legend :

Stratégie

Pour survivre dans la ville de Grant, chaque combat doit être abordé avec un regard tactique, où le placement des unités, les combos de capacités et les attaques adaptées sont la clé de la survie. Black Legend se repose sur les vibes de la stratégie à l’ancienne, mais sans les 95% de chances d’échecs. Au fur et à mesure que les joueurs construisent leur groupe de mercenaires, il est important de déterminer quelle classe, quelles capacités uniques et quels objets mèneront au succès.

Alchimie

Cette ancienne branche de la philosophie naturelle ajoute une touche explosive au combat de Black Legend. Basé sur l’histoire réelle de l’alchimie, ce système comprend les quatre étapes de l’Opus Magnum, le processus de création de la pierre philosophale, à savoir : nigredo, albedo, citrinitas et rubedo. Les joueurs peuvent mélanger le combat à distance et combat en mêlée tout en utilisant l’alchimie pour créer des combos dévastateurs. Ils peuvent combiner ces quatre attaques alchimiques différentes pour blesser, empoisonner, affaiblir leurs ennemis.

Classes

Pour les fans de jeux de stratégie, l’une des caractéristiques les plus intéressantes de Black Legend est la possibilité de changer les membres de leur équipe pour l’une des 15 classes qui sont débloquées au fur et à mesure de la progression. Avec des classes allant de l’alchimiste au tireur d’élite, il y a des options pour tous les styles de jeu.

Pour débloquer une classe, le joueur doit collecter l’ensemble de l’équipement en explorant ou en combattant. Les compétences débloquées peuvent être utilisées par les personnages, quelle que soit leur classe, ce qui permet aux joueurs d’expérimenter un large éventail de combinaisons multiclasses.

Exploration

L’exploration libre vous permet de visiter les nombreuses ruelles et rues de la ville de Grant. Les différents quartiers abritent une grande variété d’architectures et d’environnements. Vous ne savez jamais où vous découvrirez un chemin dérobé, un trésor, de nouveaux objets, une quête ou un personnage pouvant se joindre à votre équipe.

Histoire

Pour les fans de récits historiques, Black Legend présente des créatures centenaires. Basées sur le folklore belge et néerlandais, les histoires et les monstres qui en découlent proviennent de légendes très anciennes, antérieures au début du Moyen ge. Les joueurs pourront rencontrer des métamorphes cannibales (Yeux-rouges l’ancien), des sorcières dévoreuses de chats et voleuses de nourrissons (Dame Blanche), des démons de l’eau (Nekkers) et plus encore.