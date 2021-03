EA et Velan Studios dévoilent la nouvelle bande-annonce « Ici c’est Knockout City »

Le 25 mars 2021 – Bienvenue à Knockout City ! EA et Velan Studios ont publié une nouvelle bande-annonce de gameplay pour leur prochain jeu multijoueur en équipe riche en action et à la compétition intense. Les joueurs peuvent faire équipe avec leurs amis, afficher leur style en personnalisant leurs personnages et utiliser différentes stratégies d’attaque en explorant les rues dans le mode KO par équipe. Si les six types de ballons différents ne suffisent pas, les joueurs peuvent eux-mêmes en prendre la forme pour attraper, esquiver, tacler et feinter d’autres spécialistes de la bagarredans un combat pour dominer le monde du ballon prisonnier. Ce n’est pas du ballon prisonnier, c’est du BASTON prisonnier.

Découvrez le frisson de la compétition, combiné à l’humour et l’absurdité uniques du ballon prisonnier avec la nouvelle bande-annonce « Ici c’est Knockout City » :

Knockout Cityest facile à prendre en main, mais l’entraînement restera la clé de la victoire dans cette expérience incroyablement profonde, extrêmement compétitive et pleine de surprises qui frappera les joueurs en pleine tête. Des grandes artères surchargées du Rond-point du KO aux terrasses vertigineuses des plus hauts bâtiments de la ville dans Bagarre sur les toits, il n’existe qu’une manière de régler vos comptes : le BASTON prisonnier.

À la sortie de Knockout City le 21 mai, les joueurs auront accès pour une durée limitée à une version d’essai gratuite dans laquelle le jeu complet sera jouable sur PC via Origin et Steam, PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation®5 et Xbox Series X|S (via rétrocompatibilité). Toute la progression effectuée lors de l’essai gratuit sera conservée pour ceux qui décideront d’acheter la version complète. Ces derniers recevront des récompenses cosmétiques supplémentaires quand ils poursuivront la bagarre dans Knockout City.