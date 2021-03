Rip Them Off, un [puzzle] sans scrupules, est dispo sur Nintendo Switch!

Tower defense + satire du capitalisme + atmosphère années 50 = la combinaison parfaite

Lozange Lab, le duo derrière Swim Out, sort Rip Them Off, un puzzle hybride mêlant micro-gestion, tower defense et optimisation. Découvrez son design stylisé façon années 50, sa bande originale jazzy et sa vision colorée du capitalisme. Le jeu sort aujourd’hui sur Xbox et Switch! De la stratégie, du jazz, une bonne dose d’humour et une absence totale de scrupules vous attendent dans Rip them Off. Dans chaque nouvelle ville hyper-stylisée, comblez rues et acheteurs de boutiques irrésistibles pour créer un maillage inextricable et échapper aux foudres du Conseil qui vous soupçonne de jouer le jeu des “Dupes”. Choisissez stratégiquement vos points de vente pour optimiser le trafic, maximiser vos profits et relever des défis de plus en plus difficiles !

Eléments clés: