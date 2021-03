Avec le jeu acclamé par la critique Kaze and the Wild Masks, un rêve d’enfant devient réalité

Un nouveau trailer en prise de vue réelle marque la sortie du jeu de plateforme sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One, Steam® et Stadia™ aujourd’hui

Rotterdam, Pays-Bas, le 26 mars 2021 – le jeu de plateforme s’inspirant des classiques des années 90 Kaze and the Wild Masks est désormais disponible sur Nintendo Switch, PS4™, Xbox One, Steam et Stadia. Andre Schaan, fondateur du studio de développement PixelHive, ne cache pas sa fierté : « Aujourd’hui, c’est un rêve qui devient réalité. Le fait de voir l’idée qui nous tenait à cœur devenir un véritable jeu de plateformes accessible à tous dans le monde entier, cela signifie beaucoup pour nous à PixelHive ! »

Pour fêter le lancement, SOEDESCO® a sorti un tout nouveau trailer en prise de vue réelle mettant en avant l’action classique de ce jeu de plateforme à défilement horizontal se déroulant dans un environnement familial. La féroce lapine Kaze est l’héroïne du jeu, mais c’est le vrai lapin qui lui vole la vedette dans ce trailer. La sortie de l’édition physique est prévue le 25 mai 2021 sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.

Un jeu de plateformes en 2D acclamé

Dès son lancement, Kaze and the Wild Masks a déjà trouvé sa place de classique du jeu de plateforme. Depuis la semaine dernière, le jeu a reçu des critiques très positives de la part de la presse spécialisée dans les jeux vidéo. Les journalistes ont été agréablement surpris par les graphismes colorés et dessinés à la main :

« Un véritable plaisir du début à la fin »

9.0/10 | NintendoLife

« Un mélange idéal de jeu à défilement horizontal des années 90 et de gameplay fluide et moderne »

9.0/10 | CulturedVultures

« Kaze and the Wild Masks était un jeu que j’attendais beaucoup…. Et je n’ai pas été déçu »

8.8/10 | XboxTavern

« Kaze and The Wild Masks est déjà un classique des jeux à défilement horizontal »

8.5/10 | PSU

« Un jeu de plateformes exceptionnel rempli de niveaux bien conçus et prenants, avec des commandes bien dosées et réactives »

8.5/10 | PCInvasion

Comment des gamins des années 90 ont transformé leur vision en réalité

Kaze and the Wild Masks de PixelHive est le produit de l’imagination d’enfants. À l’époque des années 90, plein d’enfants passionnés par leur Super Nintendo et leur Sega Megadrive passaient des heures sur des jeux comme Donkey Kong Country 2® et Super Mario World®. Les développeurs de PixelHive en faisaient partie. Ils avaient pour rêve de créer un jour leur propre jeu de plateforme. Avec leurs premiers dessins d’un personnage ressemblant à Kaze en 1991 et la création de musiques entraînantes, ils rêvaient déjà de ce qui deviendrait un jour Kaze and the Wild Masks. PixelHive a réussi à transformer leur rêve de longue date en un jeu de plateforme acclamé par la critique.

À propos de Kaze and the Wild Masks

Dans Kaze and the Wild Masks, vous traversez les Îles de cristal dans un style classique des années 90. Incarnez Kaze et sauvez son ami Hogo d’une malédiction qui répand le chaos à travers les îles. Affrontez des légumes enragés en invoquant les pouvoirs des masques sauvages. Bondissez férocement comme un tigre, envolez-vous dans le ciel comme un aigle, sprintez furieusement comme un lézard et dominez la mer comme un requin.

Caractéristiques