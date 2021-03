Déjà 700k pour Story of Seasons: Pioneers of Olive sur Nintendo Switch dans le monde

Story of Seasons: Pioneers of Olive a atteint un seuil de vente impressionnant au cours de son premier mois de sortie.

Marvelous a annoncé que le jeu s’est vendu à plus de 700 000 exemplaires dans le monde (en comptant les ventes numériques et physiques). La version US de Story of Seasons : Pioneers of Olive Town n’est sortie que depuis trois jours (lancement le 23 mars), tandis que la version japonaise est sortie le 25 février 2021. Story of Seasons : Pioneers of Olive Town ne sort qu’aujourd’hui chez nous, et se trouve déjà difficilement accessible (plusieurs magasins en rupture).

L’avenir de la série semble radieux, et surtout sur Nintendo Switch.