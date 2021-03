La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

80’s Overdrive – $3.99 (prix de base: $9.99)

99Vidas: Definitive Edition – $1.99 (prix de base: $9.99)

Adventures of Pip – $3.99 (prix de base: $9.99)

AER Memories of Old – $1.99 (prix de base: $19.99)

AeternoBlade – $5.99 (prix de base: $14.99)

Ageless – $7.49 (prix de base: $14.99)

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz – $4.80 (prix de base: $39.99)

Among the Sleep: Enhanced Edition – $6.99 (prix de base: $24.99)

Aqua Moto Racing Utopia – $9.99 (prix de base: $39.99)

Ashen – $13.99 (prix de base: $39.99)

Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Assassin’s Creed III: Remastered – $15.99 (prix de base: $39.99)

Bee Simulator – $9.99 (prix de base: $39.99)

Beholder: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

BioShock 2 Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

BioShock: Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

BioShock: The Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

BioShock Infinite: The Complete Edition – $7.99 (prix de base: $19.99)

Bit.Trip Beat – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Core – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Fate – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Flux – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Runner – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Void – $2.49 (prix de base: $4.99)

Blasphemous – $12.49 (prix de base: $24.99)

BlazBlue: Central Fiction Special Edition – $19.50 (prix de base: $49.99)

BlazBlue: Cross Tag Battle – $5.00 (prix de base: $19.99)

Bleed Complete Bundle – $4.19 (prix de base: $27.99)

Blossom Tales: The Sleeping King – $6.74 (prix de base: $14.99)

Bomber Crew – $2.99 (prix de base: $14.99)

Borderlands: Game of the Year Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Borderlands: The Handsome Collection – $15.99 (prix de base: $39.99)

Borderlands Legendary Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

Boreal Blade – $1.99 (prix de base: $3.99)

Brawlout – $9.99 (prix de base: $19.99)

Bridge Constructor Ultimate Edition – $5.24 (prix de base: $14.99)

Call of Juarez: Gunslinger – $9.99 (prix de base: $19.99)

Caveblazers – $4.49 (prix de base: $14.99)

Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Civilization VI – $19.79 (prix de base: $59.99)

Clustertruck – $7.49 (prix de base: $14.99)

Crown Trick – $14.99 (prix de base: $19.99)

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

Cube Creator X – $9.99 (prix de base: $19.99)

Defunct – $1.99 (prix de base: $14.99)

Degrees of Separation – $5.99 (prix de base: $19.99)

Deponia – $3.99 (prix de base: $39.99)

Devil May Cry – $9.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 3 Special Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

Dex – $1.99 (prix de base: $19.99)

Donut County – $3.89 (prix de base: $12.99)

Door Kickers – $5.99 (prix de base: $11.99)

Double Cross – $4.99 (prix de base: $19.99)

Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – $20.00 (prix de base: $39.99)

Double Dragon 4 – $3.50 (prix de base: $6.99)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $14.99 (prix de base: $29.99)

Earth Atlantis – $1.99 (prix de base: $14.99)

Family Feud – $20.09 (prix de base: $29.99)

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – $14.99 (prix de base: $29.99)

Flashback – $1.99 (prix de base: $19.99)

Flood of Light – $2.49 (prix de base: $4.99)

Florence – $2.99 (prix de base: $5.99)

For The King – $8.49 (prix de base: $24.99)

Freedom Finger – $5.99 (prix de base: $14.99)

Garage – $7.49 (prix de base: $14.99)

Gear.Club Unlimited – $2.98 (prix de base: $14.90)

Goblin Sword – $1.99 (prix de base: $4.99)

Gods Will Fall – $18.74 (prix de base: $24.99)

Going Under – $13.39 (prix de base: $19.99)

Gone Home – $3.74 (prix de base: $14.99)

Gorogoa – $4.49 (prix de base: $14.99)

Graveyard Keeper – $9.99 (prix de base: $19.99)

Groove Coaster Wai Wai Party!!!! – $44.99 (prix de base: $59.99)

Guacamelee! 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition – $5.99 (prix de base: $14.99)

Guilty Gear – $6.90 (prix de base: $9.99)

Guilty Gear XX Accent Core Plus R – $9.80 (prix de base: $14.99)

Hello Neighbor – $19.99 (prix de base: $39.99)

Hello Neighbor Hide and Seek – $14.99 (prix de base: $29.99)

Hotshot Racing – $11.99 (prix de base: $19.99)

HyperParasite – $1.99 (prix de base: $17.99)

I Am Dead – $14.99 (prix de base: $19.99)

Immortals Fenyx Rising – $29.99 (prix de base: $59.99)

Jeopardy! – $7.99 (prix de base: $19.99)

Just Dance 2020 – $24.99 (prix de base: $39.99)

Just Dance 2021 – $24.99 (prix de base: $49.99)

Kentucky Route Zero: TV Edition – $14.99 (prix de base: $24.99)

Kill la Kill: IF – $10.00 (prix de base: $19.99)

L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

Letter Quest Remastered – $2.99 (prix de base: $11.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle – $9.99 (prix de base: $59.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition – $13.59 (prix de base: $79.99)

Mega Man 11 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Mega Man Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $14.99)

Mega Man Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $19.79 (prix de base: $29.99)

Mercenaries Saga Chronicles – $7.49 (prix de base: $14.99)

Miles & Kilo – $1.99 (prix de base: $7.99)

Monster Sanctuary – $14.99 (prix de base: $19.99)

Moving Out – $14.99 (prix de base: $24.99)

Mr. Shifty – $7.49 (prix de base: $14.99)

My Brother Rabbit – $2.99 (prix de base: $14.99)

My Time at Portia – $7.49 (prix de base: $29.99)

Narcos: Rise of the Cartels – $8.99 (prix de base: $29.99)

NBA 2K21 – $19.79 (prix de base: $59.99)

NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

Nefarious – $3.74 (prix de base: $14.99)

Nine Parchments – $4.99 (prix de base: $19.99)

Nyan Cat: Lost in Space – $4.99 (prix de base: $9.99)

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $6.74 (prix de base: $14.99)

Odallus: The Dark Call – $3.59 (prix de base: $11.99)

Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

Oniken: Unstoppable Edition – $2.99 (prix de base: $9.99)

Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base: $19.99)

Overcooked! 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

Overcooked Special Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Override 2: Super Mech League – $19.49 (prix de base: $29.99)

Override: Mech City Brawl – Super Chaged Mega Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

Panzer Dragoon: Remake – $6.24 (prix de base: $24.99)

Party Hard – $7.49 (prix de base: $14.99)

Party Hard 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Peaky Blinders: Mastermind – $12.49 (prix de base: $24.99)

PGA Tour 2K21 – $29.99 (prix de base: $59.99)

Phantom Doctrine – $1.99 (prix de base: $19.99)

Phantom Trigger – $7.49 (prix de base: $14.99)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base: $29.99)

Piczle Lines DX – $5.99 (prix de base: $14.99)

Piczle Lines DX 500 More Puzzles! – $3.99 (prix de base: $9.99)

Pix the Cat – $1.99 (prix de base: $9.99)

Pode – $12.49 (prix de base: $24.99)

Postal Redux – $5.99 (prix de base: $9.99)

Pumpkin Jack – $19.79 (prix de base: $29.99)

Punch Club – $7.49 (prix de base: $14.99)

Quest of Dungeons – $2.99 (prix de base: $8.99)

Raji: An Ancient Epic – $12.49 (prix de base: $24.99)

Rayman Legends Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Realpolitiks – $2.49 (prix de base: $24.99)

Remothered: Broken Porcelain – $19.49 (prix de base: $29.99)

Reventure – $3.99 (prix de base: $7.99)

RISK Global Domination – $9.99 (prix de base: $19.99)

River City Melee Mach!! – $4.80 (prix de base: $13.99)

Rock of Ages 3: Make & Break – $14.99 (prix de base: $29.99)

Rogue Aces – $2.59 (prix de base: $12.99)

Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base: $12.99)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition – $11.99 (prix de base: $14.99)

Serial Cleaner – $2.24 (prix de base: $14.99)

Severed – $5.99 (prix de base: $14.99)

Shadows of Adam – $7.49 (prix de base: $14.99)

Shelter Generations – $7.99 (prix de base: $19.99)

Shinsekai Into the Depths – $14.99 (prix de base: $19.99)

Slain: Back From Hell – $4.99 (prix de base: $19.99)

Slayin 2 – $3.49 (prix de base: $11.99)

Smoke and Sacrifice – $4.99 (prix de base: $19.99)

South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base: $59.99)

South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base: $29.99)

Space Crew – $11.99 (prix de base: $19.99)

SpeedRunners – $7.49 (prix de base: $14.99)

Starlink: Battle for Atlas – $14.99 (prix de base: $59.99)

Starlink: Battle for Atlas Deluxe Edition – $23.99 (prix de base: $79.99)

Stay Cool, Kobayashi-san! A River City Ransom Story – $5.60 (prix de base: $13.99)

Streets of Rogue – $9.99 (prix de base: $19.99)

Super Blood Hockey – $7.49 (prix de base: $14.99)

Super Chariot – $1.99 (prix de base: $14.90)

Syberia – $2.98 (prix de base: $14.90)

Syberia 1 & 2 – $1.99 (prix de base: $34.99)

Syberia 2 – $1.99 (prix de base: $29.99)

Syberia 3 – $9.99 (prix de base: $49.99)

Tales From Space: Mutant Blobs Attack – $3.99 (prix de base: $9.99)

Telling Lies – $8.99 (prix de base: $19.99)

The Count Lucanor – $4.49 (prix de base: $14.99)

The Escapists 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

The Escapists: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Final Station – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Flame in the Flood: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Friends of Ringo Ishikawa – $8.99 (prix de base: $14.99)

The Gardens Between – $4.49 (prix de base: $19.99)

The Last Campfire – $8.99 (prix de base: $14.99)

The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $10.20 (prix de base: $29.99)

The Outer Worlds – $29.99 (prix de base: $59.99)

The Survivalists – $16.74 (prix de base: $24.99)

The Swindle – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Town of Light: Deluxe Edition – $4.99 (prix de base: $9.99)

They Bleed Pixels – $4.49 (prix de base: $14.99)

Toki – $1.99 (prix de base: $14.90)

Totally Reliable Delivery Service – $7.49 (prix de base: $14.99)

Trials Rising – $5.99 (prix de base: $19.99)

Trials Rising Gold Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

Trine 2: Complete Story – $4.24 (prix de base: $16.99)

Trine 3: The Artifacts of Power – $4.99 (prix de base: $19.99)

Trine 4: The Nightmare Prince – $7.49 (prix de base: $29.99)

Trine: Ultimate Collection – $14.99 (prix de base: $49.99)

Trine Enchanted Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

Trivial Pursuit Live! – $9.99 (prix de base: $19.99)

Truberbrook – $10.49 (prix de base: $29.99)

Tumblestone – $1.99 (prix de base: $14.99)

Ultracore – $11.99 (prix de base: $19.99)

Umihara Kawase BaZooKa! – $17.99 (prix de base: $29.99)

Uno – $3.99 (prix de base: $9.99)

Unrailed! – $13.99 (prix de base: $19.99)

Valfaris – $11.24 (prix de base: $24.99)

Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base: $19.99)

Velocity 2X – $4.99 (prix de base: $19.99)

Venture Kid – $2.50 (prix de base: $10.00)

What Remains of Edith Finch – $7.99 (prix de base: $19.99)

Wheel of Fortune – $7.99 (prix de base: $19.99)

WILL: A Wonderful World – $7.49 (prix de base: $14.99)

World End Syndrome – $16.00 (prix de base: $39.99)

Worms W.M.D – $7.49 (prix de base: $29.99)

Wuppo: Definitive Edition – $4.99 (prix de base: $14.99)

XCOM 2 Collection – $14.99 (prix de base: $49.99)

Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base: $19.99)

Yooka-Laylee – $9.99 (prix de base: $39.99)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $7.49 (prix de base: $29.99)