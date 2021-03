Éradiquez une menace mutante avec SturmFront – The Mutant War : Übel Edition qui arrive sur consoles le 2 avril !

France, 30 mars – Red Art Games, en partenariat avec le développeur Andrade Games, est fier d’annoncer que SturmFront – The Mutant War: Übel Edition, sera lancé numériquement sur PlayStation 4, Xbox One, le Microsoft Store et Nintendo Switch et plus tard sur d’autres consoles le 2 avril pour 9,99 € / 9,99 $ / 8,99 £.

Une version améliorée du classique original inspiré de l’arcade bullet-hell, SturmFront – The Mutant War: Übel Edition propose plus de contenu, un gameplay amélioré, des graphismes améliorés et plus de sang, publié numériquement par Red Art Games pour la toute première fois après deux ans d’édition physique. Avec une quantité limitée de 999 exemplaires pour 19,99 €, une édition physique sera également disponible à l’achat sur le Red Art Games (www.redartgames.com) le 2 avril à 9 heures (heure de Paris) !

C’est l’année 1984 et c’est la fin du monde tel que nous le connaissons. Un grand fléau, causé par des mains humaines, a dévoré toute vie connue et a vomi une nouvelle sorte de créature étrangère : les mutants. Les maux qui ont échappé à cette boîte de Pandore, toujours fidèle aux gènes extraterrestres dans leur chair, ne pouvaient pas être contrôlés par les humains. Notre extinction nus menace !

Le Dr Hartmuth Griesgram, scientifique au cœur brisé et excentrique responsable de la création d’humains synthétiques, active une dernière fois sa maudite manufacture humaine pour libérer sa création ultime et son dernier espoir : le prototype d’unité de combat SturmFront. Un cyborg parfait conçu pour la guerre. Vous incarnez Siegfried von Hammerstein, une unité de combat semi-organique unique dont le seul but d’exister est de tuer et de détruire.

-Purge le mutant avec votre lance-flammes

-Trouvez toutes les âmes cachées pour découvrir la vérité sur la guerre des mutants et son origine !

-Jouez des ennemis gigantesques ! Ne leur montrez aucune pitié !

-Un jeu d’arcade classique avec une touche d’enfer de balle