Ravenscourt et DESTINYbit annoncent Dice Legacy !

Ravenscourt s’associe au développeur DESTINYbit pour leur jeu de survie et de construction de ville où tout se joue avec des dés, Dice Legacy. Il mélange le meilleur de différents genres pour ainsi créer un jeu totalement singulier, créé par une équipe de passionnés composée de 7 développeurs. Dice Legacy sera disponible cet été, exclusivement en version dématérialisée sur Nintendo Switch et PC.

Dice Legacy explorera de nouvelles directions qui façonneront le futur des jeux de table numériques avec sa combinaison unique de gestion et de lancer de dés. Le trailer offre aux joueurs un premier aperçu de l’énigmatique monde circulaire du jeu, ainsi que de ses mécaniques de gameplay. Un bateau arrive sur le rivage d’un continent inexploré, à son bord se trouve les premiers colons. Ces nouvelles terres inexplorées possèdent ses propres défis qui ne pourront être surmontés que par le biais de dés, ou bien en en forgeant de nouveaux encore plus puissants que les précédents.

Gian Paolo Vernocchi, fondateur de DESTINYbit déclare : « Dice Legacy est un jeu incroyable et innovant. Nous sommes excités à l’idée de s’associer à Ravenscourt dans notre quête pour faire aimer les jeux de dés au plus de monde possible. Nous avons ainsi mélangé les meilleurs éléments des jeux de construction de ville, de rogue-like et des jeux de plateau, dans le but de créer un mix unique. Nous espérons qu’ensemble avec Ravenscourt, nous emmènerons ce projet à un large public, et ainsi façonner le futur des jeux de table numériques ».

Le Dr. Klemens Kundratitz, PDG de Koch Media ajoute : « Les jeux comme Dice Legacy ne courent pas les rues, c’est une excellente nouveauté pour le line-up de Ravenscourt. C’est fascinant de pouvoir jouer à un titre qui reste fidèle à ses racines de jeu de table. »

A propos de Dice Legacy :

Dice Legacy est un rogue-like mêlant survie et construction de ville, dans lequel le joueur utilise des dés pour créer une ville médiévale dans un monde circulaire fascinant, dans le but de bâtir sa propre société.

En lançant un dé à six faces, il peut exécuter des actions telles que planter et collecter ses récoltes, établir des chaînes d’approvisionnement, ou bien encore combattre. Dans Dice Legacy, le dé représente la main d’œuvre. En tant que dirigeant, constructeur, conquérant et commerçant, le joueur doit alimenter et prendre soin de ses dés, mais également explorer, réunir des ressources, construire des villes et vaincre ses ennemis, alors qu’une mystérieuse menace se profile à l’horizon.

Les joueurs réaliseront bientôt que la chance n’est rien sans une bonne stratégie.