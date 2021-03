Electronic Arts lance la bêta ouverte de Knockout City

Les joueurs sur consoles et PC, Epic Games Store compris, pourront tester leurs compétences du 2 au 4 avril, avec le pré-téléchargement disponible dès maintenant

Le 31 mars 2021 – Aujourd’hui, Electronic Arts et Velan Studios ont annoncé pour ce week-end le lancement de la version bêta du prochain jeu d’action multi-joueurs en équipe inspiré du ballon prisonnier, Knockout City™, qui sera disponible en téléchargement partout dans le monde pour jouer sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Origin, Steam et l’Epic Games Store, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Séries X|S via rétrocompatibilité. La version bêta, qui aura lieu du 2 au 4 avril, fonctionnera en cross-play et cross-progression simultanément sur ces neuf plateformes, permettant aux amis de jouer ensemble et d’entrer dans l’action avant le lancement du jeu le 21 mai. Knockout City propose aux joueurs des batailles intenses, à mesurequ’ils maîtrisent l’art du lancer, du rattrapage, de la passe et de l’esquive au cours d’une expérience particulièrement compétitive, avec des surprises amusantes qui les attendent un peu partout.

Dans la bêta ouverte cross-play, les joueurs auront accès à tout ce qu’ils ont aimé depuis la première bêta – les lieux comme la Lune, la Cage et les Ballons Bombes, le Chantier de la Commotion, la Bagarre sur les toits et le Rond-point du KO ainsi que la playlist du KO par équipe – en plus de nouveaux contenus. Ce week-end nous présenterons le Ballon sniper, la carte Bagarre de rue, le Duel en face à face et les playlists de la Course aux diamants ainsi que de nouvelles possibilités de style. Avec au total quatre cartes, cinq ballons à jouer, trois playlists et des tas d’options de personnalisation, cette deuxième version bêta va tenir en haleine tout le week-end les joueurs de baston prisonnier. Les Parties privées seront aussi disponibles, afin d’organiser des parties personnalisées contre des amis ou des ennemis.

Voici le programme de la playlist pour le week-end prochain :

KO par équipe Début : Le 2 avril à 15h Fin : Le 5 avril à 3h

Face à face Début : Le 2 avril à 15h Fin : Le 3 avril à 20h

Course aux diamants Début : Le 3 avril à 20h Fin : Le 5 avril à 3h



Les fans peuvent dès à présent pré-télécharger la bêta Cross-Play sur leur plateforme préférée et se lancer dans le jeu dès vendredi 2 avril à 15h (heure française), avec des serveurs restant en ligne jusqu’au dimanche 4 avril à 3h (heure française). De plus, pour leur participation à cette bêta cross-play, les joueurs recevront les planeurs Boosters bleus Bêta pour voler avec style ainsi que l’icône joueur Spécialiste de la bagarre Bêta lorsqu’ils reviendront pour le lancement du jeu le 21 mai. En guise de remerciements spéciaux, les joueurs ayant pris part à la bêta de février sur PC ou s’étant préalablement inscrits à la bêta cross-Play sur le site knockoutcity.com auront l’occasion d’essayer cet équipement exclusif en avance, et ce dès ce week-end !

Lorsque Knockout City sera lancé le 21 mai, les joueurs auront accès à un essai gratuit d’une durée limitée sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Origin, Steam et l’Epic Games Store, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S via rétrocompatibilité, essai durant lequel le jeu complet sera jouable. Les progrès effectués dans le jeu au cours de l’essai gratuit seront conservés pour tous ceux qui décident d’acheter le jeu complet, et les joueurs qui décident de faire cet achat durant la période d’essai gratuit recevront par ailleurs des récompenses cosmétiques additionnelles, à mesure qu’ils continuent à se battre dans Knockout City.