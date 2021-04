Un livestream de présentation pour No More Heroes III cette semaine

No More Heroes 3

Marvelous accueillera un live stream officiel de No More Heroes III, “No More Broadcasting 5.1 GHm”, le 8 avril à 21:00 JST, a annoncé la société.

La diffusion reviendra sur la série No More Heroes depuis les débuts, ainsi que sur les dernières informations concernant No More Heroes III. Parmi les présentateurs figurent MC Mafia Kajita, l’invité Shishiro Botan (du groupe de YouTubers virtuels Hololive) et le réalisateur de No More Heroes III, Goichi Suda.

No More Heroes III est attendu sur Nintendo Switch le 27 août dans le monde entier.