Blasphemous arrive en version physique cet été dans une superbe Edition Deluxe !

Saint-Ouen, France – 7 avril 2021 : SoldOut Games, Team 17 et Just For Games sont ravis d’annoncer l’arrivée en version physique de Blasphemous Deluxe Edition, le metroidvania sanglant du studio espagnol The Game Kitchen.

Cette édition Deluxe sera accompagnée de goodies physiques et numériques pour se plonger au mieux dans l’ambiance sombre de Blasphemous. Blasphemous Deluxe Edition sera disponible au format physique le 29 juin 2021 sur Playstation 4, Xbox One et Nintendo Switch.