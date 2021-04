Le légendaire Alex Kidd est de retour dans ALEX KIDD IN MIRACLE WORLD DX !

Manchester, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 25 février 2021 : Merge Games et Just For Games sont heureux d’annoncer l’arrivée de Alex Kidd In Miracle World DX en version physique. Just for Games distribuera en France les versions physique de Alex Kidd In Miracle World DX pour Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X.

Annoncé l’été dernier, le retour triomphant de la célèbre mascotte de la Sega Master System sera accompagné de versions physiques, comprenant chacune un livret d’instructions et un porte-clé !

Pour ceux qui en veulent encore plus, des éditions Signature seront disponibles pour chacune des plateformes, contenant des superbes goodies provenant de l’univers chatoyant d’Alex Kidd.