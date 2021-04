Résolvez des casse-tête en 3D envoûtants dans The Last Cube

Prévu cette année sur PC, Xbox, PlayStation et Switch

Espoo, Finlande – 7 avril 2021 – Improx Games est fier d’annoncer que The Last Cube, son jeu d’aventure et de réflexion, sortira cette année sur PC, Switch, Xbox et PlayStation. Plongez au cœur d’une série de paysages surréalistes, où il ne tiendra qu’à vous de lever le voile sur une mystérieuse civilisation extraterrestre.

The Last Cube est un jeu de réflexion à l’ambiance énigmatique qui consiste à guider un cube dans une pléthore de salles monolithiques, tout en essayant de percer les secrets d’un monde étrange et mélancolique. Explorez un large éventail de structures brutalistes, allant d’abîmes ténébreux, aux usines de lave oppressantes, en passant par des paysages escarpés baignant dans les rayons dorés du soleil. Bénéficiant d’une bande-son épique, qui ajoute de la profondeur à cette atmosphère insaisissable, et d’une histoire abstraite d’un monde au bord de la ruine, The Last Cube est un jeu de réflexion mystérieux qui vous plonge pleinement dans son univers abandonné.

Chacun des niveaux de The Last Cube propose un type d’autocollant à accrocher à l’un des côtés de votre cube, apportant ainsi des mécaniques de gameplay originales. Certains construiront des escaliers de fortune, quand d’autres vous permettront de traverser des barrières, de vous téléporter sur des puits sans fond, ou encore d’invoquer temporairement d’autres de vos amis cubiques. Trouver la bonne position pour coller les précieux autocollants sur la bonne surface de votre cube s’avérera tantôt d’une amusante simplicité, tantôt d’un degré de masochisme extrême, pendant que vous évoluerez dans la centaine de casse-tête qui compose The Last Cube. Les nouvelles mécaniques sont introduites progressivement, de façon à rapidement développer tout le potentiel de votre cube.

Venir à bout de chacune des salles relèvera du défi, que seuls les joueurs les plus acharnés réussiront à surmonter s’ils veulent découvrir la panoplie d’objets à collectionner et les bonus cachés tout au long de leur périple dans The Last Cube. Arriverez-vous à suivre les différentes pistes laissées par vos ancêtres et à sauver ce monde de l’effondrement ?

« Nous avons identifié un public qui partage avec nous l’attrait pour les jeux de réflexion proposant un fond narratif un peu éthéré. The Last Cube popose exactement ce type d’expérience, avec des mécaniques vraiment originales, a déclaré Max Samarin, directeur artistique chez Improx Games. Vous avez sûrement joué à de nombreux jeux impliquant des cubes durant votre enfance, mais aucun ne ressemble à The Last Cube. Même en mettant l’aspect casse-tête de côté, c’est une aventure cosmique dans un monde extraterrestre rempli de mystères qui émerveilleront les joueurs. »

Les joueurs qui souhaitent essayer The Last Cube peuvent se rendre sur sa page Steam, et télécharger la démo qui propose une vue d’ensemble des différentes énigmes et mécaniques qui seront développées dans la version définitive du jeu.