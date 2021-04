Stonefly, le nouveau jeu d’action-aventure du studio Flight School dévoile son histoire en vidéo

Montréal, Canada, le 7 avril 2021 – Les développeurs de jeux indépendants de chez Flight School Studio, l’équipe à l’origine du succès de 2019, Creature in the Well, dévoilent aujourd’hui une nouvelle vidéo sur l’histoire de leur tout nouveau jeu, Stonefly. Stonefly un jeu d’action-aventure calme et au rythme tranquille, dont la sortie est prévue pour l’été 2021.

Dans cette vidéo, Adam Volker, co-créateur et directeur créatif de Flight School Studio emmène les joueurs dans l’univers de Stonefly et en dit plus sur son héroïne, Annika, sur le Acorn Corps et sur les étranges créatures de Stonefly.

Dans un monde fabriqué minutieusement à la main et inspiré par le design moderne du milieu du siècle et par la nature, Stonefly raconte l’histoire d‘Annika, une inventrice brillante mais naïve qui cherche à retrouver un héritage familial perdu. Dans le rôle d’Annika, les joueurs inventent et fabriquent des capacités pour leur propre mécha. Son voyage emmène les joueurs dans les profondeurs de la forêt, planant stratégiquement parmi une flore magnifique et une faune dangereuse lors de missions de récolte de matériaux. Au cours de ce périple, les joueurs affrontent des insectes affamés et rencontrent une série de personnages marquants qui aident Annika à trouver sa force intérieure et à accepter son héritage.

Stonefly sera disponible cet été sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et sur Epic Games Store.