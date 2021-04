Warhammer – Age of Sigmar: Storm Ground arrive le 27 mai sur Nintendo Switch avec un nouveau trailer !

Warhammer – Age of Sigmar: Storm Ground sort le 27 mai et ses précommandes sont désormais ouvertes sur PlayStation 4, Xbox One et PC. L’adaptation en jeu de stratégie de la franchise iconique de Games Workshop, développée par Gasket Games et éditée par Focus Home Interactive vous offre un premier aperçu de son gameplay tactique intense et de sa troisième faction, les Maggoktin de Nurgle. Découvrez le Release Date Reveal trailer et préparez-vous à conquérir les Royaumes Mortels !

Des batailles tactiques et intenses, des centaines de façon de personnaliser votre armée.

Menez votre armée entièrement personnalisable dans des batailles spectaculaires au tour par tour, aussi stratégiques que dynamiques. La victoire vous permet de recruter, collectionner et améliorer de nouvelles unités ainsi que de puissants équipements, et de déverrouiller des capacités dévastatrices.

Explorez toutes les branches de la campagne non-linéaire de Storm Ground. Surmontez de nouveaux défis à chaque partie pour obtenir de nouvelles unités et équipements. Constituez votre armée légendaire et défiez d’autres joueurs dans des duels épiques en ligne.

Les Maggotkin de Nurgle rejoignent la bataille.

Également dévoilée dans ce trailer, la faction des Maggotkin de Nurgle déferlera elle aussi le 27 mai prochain. Partout où ils passent, les Maggotkin laissent un sillage de corruption derrière eux, infestant le champ de bataille et infligeant de terribles châtiments à leurs ennemis.

Warhammer – Age of Sigmar: Storm Ground arrive sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 27 mai. Précommandez le jeu dès maintenant sur PC, PlayStation 4 et Xbox One pour bénéficier d’une réduction exclusive et recevoir le Pack d’armes Spoils of War pour un accès à une arme exclusive pour chacune des trois armées. Visitez la boutique officielle pour plus d’informations.