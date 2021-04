Castlevania version Dreamcast sort de son cercueil…

On ne compte plus le nombre de jeux annoncés et finalement annulés (ou revenus sous une autre forme – coucou Dinosaur Planet !) Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à la version Dreamcast de Castlevania !

Annoncé à l’origine par Konami en 1999, le jeu devrait sortir sur Dreamcast avant d’être annulé en 2000. Selon certaines rumeurs, cela est probablement dû à la difficulté qu’a eu la Dreamcast à s’imposer face au succès de la PS2…

Toutefois, avant son annulation, une version jouable du titre avait été présenté à la presse et il y a quelques jours, une vidéo sortie de nulle part intitulé « Castlevania Ressurection exists » est apparue sur Youtube. On peut y voir le possesseur de ce CD démo l’insérer dans sa Dreamcast et jouer une partie. Évidemment, il s’agit d’un prototype ; les différentes zones jouables (5) ne sont pas interconnectées, on peut également assister à un combat contre un boss.

Niveau histoire, le jeu proposait d’incarner Sonia Belmont et un autre personnage appelé Victor Belmont. Le tout se déroulait en 1666 (on appréciera l’année) et l’antagoniste principal du jeu était une femme-vampire… Nous n’en saurons certainement pas plus, le jeu étant resté à l’état de démo et pour le moment seul cette vidéo permet de s’en faire une petite idée…

Le lien vers la vidéo :